«الزراعة»: تسميد الصوب من صرف المزارع السمكية

قال المهندس إبراهيم الدسوقي رئيس الإدارة العامة للصوب الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه سيتم إنشاء مزارع سمكية لاستغلال مياه صرف الأحواض السمكية في تسميد المزروعات الموجودة بالصوب الزراعية والقليل من الأسمدة المعدنية للوصول إلى الزراعات الحيوية الكاملة.وأضاف رئيس إدارة الصوب الزراعية لـ"الدستور"، أن الزراعة المحمية تساهم مزارع الصوب بجنوب سيناء في توزيع شتلات الخضر المجانية على المزارعين مساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضر في المحافظة.