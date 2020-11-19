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الخميس 19 نوفمبر 2020 الموافق 04 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الخميس 19-11-2020

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 07:55 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
منة سالم
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يرصد موقع "الدستور" سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالأسواق المحلية المصرية، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة لبورصة المعادن العالمية خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 19-11-2020.

وعلى المستوى المحلي، استقرت أسعار الذهب اليوم لجميع الأعيرة، ليسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في مصر، 815 جنيهًا للجرام، مع توقعات بتغير الأسعار خلال الساعات القادمة.


سعر جرام الذهب اليوم الخميس 19-11-2020 في مصر عيار 21


سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم، 6850 جنيهًا، والذى يزِن 8 جرامات من عيار 21، كما جاء سعر أوقية الذهب 1938 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 702 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 815 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 936 جنيهًا.

يشار إلى أن أسعار الذهب صعدت بأكثر من 3.2% لتتجاوز 1939 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، و1940 دولار للأوقية للعقود الأمريكية الآجلة، لتسجل أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر يوليو من العام الجارى.

وسجلت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، ارتفاعًا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي بنحو 76% مسجلة 2.4 مليار دولار، مقابل 1.392 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد آخر، يتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم.

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جدير بالذكر أن الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب جاء بفضل آمال المزيد من دعم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إذ يراهن المستثمرون على انقسام في الكونجرس في ظل رئاسة الديمقراطى جو بايدن الذي فاز في الانتخابات على الجمهوري دونالد ترامب بحوالي 290 صوتًا مقابل 214 صوتًا حتى الآن.

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