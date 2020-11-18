رئيس موريتانيا يستدعي اللجنة الوزارية لمتابعة كورونا

أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، تعليماته لرئيس الوزراء محمد ولد بلال، باستدعاء اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير إجراءات جائحة كورونا المستجد ومتابعتها، للاجتماع من أجل تحديد الإجراءات المناسبة لمواجهة هذه الوضعية الجديدة.

وأوضح بيان صادر مساء الأربعاء عن مجلس الوزراء أن هذا القرار اتخذ نظرا لتطور جائحة "كوفيد- 19" في موريتانيا وفي العالم، ولم تكشف الحكومة، عن حجم الاصابات الجديدة أو مستوى الموجة الثانية من الجائحة في موريتانيا، لكن مصادر طبية أكدت ظهور أعراض شبيهة بـ "كوفيد- 19" لدى العديد من المرضى.

وكانت الحكومة أوقفت منذ أشهر الإجراءات الاحترازية التي كانت قد اتخذتها للتصدي لـ "كوفيد- 19" ومنها وضع رقم للاتصال والإبلاغ عن حالات، الاشتباه وبث الإعلانات الإرشادية للوقاية من كورونا وفرض التباعد الاجتماعي وإلغاء الفحص للكشف عن كورونا.

وتفيد آخر الإحصاءات الرسمية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد- 19" في موريتانيا بلغت 7 آلاف و994 إصابة، شفي من بينها 7 آلاف و550 حالة شفاء، فيما بلغت حالات الوفيات 165 وفاة.