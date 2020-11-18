رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 نوفمبر 2020 الموافق 04 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس موريتانيا يستدعي اللجنة الوزارية لمتابعة كورونا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:55 م
محمد ولد الشيخ الغزواني
محمد ولد الشيخ الغزواني
أ ش أ
طباعة
أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، تعليماته لرئيس الوزراء محمد ولد بلال، باستدعاء اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير إجراءات جائحة كورونا المستجد ومتابعتها، للاجتماع من أجل تحديد الإجراءات المناسبة لمواجهة هذه الوضعية الجديدة.
وأوضح بيان صادر مساء الأربعاء عن مجلس الوزراء أن هذا القرار اتخذ نظرا لتطور جائحة "كوفيد- 19" في موريتانيا وفي العالم، ولم تكشف الحكومة، عن حجم الاصابات الجديدة أو مستوى الموجة الثانية من الجائحة في موريتانيا، لكن مصادر طبية أكدت ظهور أعراض شبيهة بـ "كوفيد- 19" لدى العديد من المرضى.
وكانت الحكومة أوقفت منذ أشهر الإجراءات الاحترازية التي كانت قد اتخذتها للتصدي لـ "كوفيد- 19" ومنها وضع رقم للاتصال والإبلاغ عن حالات، الاشتباه وبث الإعلانات الإرشادية للوقاية من كورونا وفرض التباعد الاجتماعي وإلغاء الفحص للكشف عن كورونا.
وتفيد آخر الإحصاءات الرسمية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد- 19" في موريتانيا بلغت 7 آلاف و994 إصابة، شفي من بينها 7 آلاف و550 حالة شفاء، فيما بلغت حالات الوفيات 165 وفاة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الوزراء» عن غلق المساجد بسبب كورونا: «إجراء استباقي»

الدكتورة آمنة نصير: الزواج من المشرك حرام بنص القرآن.. وزواج الكتابى حرام باجتهاد الفقهاء

رئيس «علمية كورونا» ينصح بمصل الإنفلونزا: مهم جدا للحماية من الفيروسات

«تدخل غير مقبول».. مصر ترفض بيان خارجية فرنسا بشأن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

الصور

image description

أعضاء «حياة كريمة» يستعدون لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروعات المبادرة الرئاسية بأسيوط

image description

ضبط 306 بطاقات تموينية لدى أصحاب المخابز وتحرير 583 مخالفة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تفتتح المعمل الأول إفريقيا لمشتقات البلازما

image description

«الطيبي» يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة ملفات التصالح

image description

أسيوط تحتفل بزفاف جماعي لـ 30 عروس بمشاركة الفنان سامح يسري

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة 180 شخصًا في جامعة حلوان بكورونا

«تدخل غير مقبول».. مصر ترفض بيان خارجية فرنسا بشأن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

إخلاء سبيل متهم في قضية «طفل المرور»

الدكتورة آمنة نصير: الزواج من المشرك حرام بنص القرآن.. وزواج الكتابى حرام باجتهاد الفقهاء

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

«كاريزما أليكس باند»..7 شباب جمعهم الفن على الطريق

ما أهمية الماغنيسيوم للجسم؟

اكتشاف طفرة جديدة لـ«كورونا» في سيبيريا

تطعيم 40 ألفا ضد «إيبولا» بالكونغو.. وحالة تأهب لعودة التفشي

أيام زمان

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

«الأربعين والسبوع».. عادات بدأها الفراعنة واستمرت للآن

«سأصنع منك راقصة تشبه سامية جمال».. حكاية الأميرة الراقصة مديحة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أردوغان يسىء للإسلام أكثر
خالد عكاشة
فى إثيوبيا.. برميل متفجر بالأخطار والتعقيدات
ماجد حبته
محاكمة إرهابى أدانته السينما!
منى رجب
بنات من ذهب
المزيد

الثقافة

غدًا.. «مغالطات ضد تاريخ الحضارة المصرية» ندوة بأتيليه الإسكندرية

«كقاطع طريق».. ديوان جديد لـ السيد العديسى

وداع الكبار 3| آخر أيام صبري موسى: قرأ في المصحف وقبَل صور أبنائه وأوصى بإطلاق جائزة باسمه

ظلمه المثقفون وأنصفه إبراهيم عبدالعزيز.. حكاية سعيد الكفراوى مع الكرنك