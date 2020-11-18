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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

5 مارس.. العرض الأول لفيلم الكارتون «توم وجيرى»

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:43 م
توم وجيرى
توم وجيرى
إسلام جمال
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طرحت شركة Warner Bros. Pictures، المقطع الدعائي الأول لفيلم "Tom and Jerry" القادم المقرر عرضه الأول في عام 2021، والذي يتم تحريك الشخصيات به بأساليب مشابهة للعرض التليفزيوني الأصلي.

فيما يختلف الفيلم الجديد بوجود ممثلين حقيقيين ومجموعة تفاصيل العالم الطبيعى، وهو من إخراج تيم ستورى وتأليف كيفن كوستيلو، من المقرر عرضه فى 5 مارس عام 2021. وقالت الشركة إن الفيلم سيكون جاهزا للعرض في دور السينما في 5 مارس من العام القادم، علما أن آخر فيلم أنتج عن توم وجيري كان في العام 1993.

والفيلم الجديد سيكون من بطولة النجمة الأمريكية الشابة، كلوي غرايس موريتز، والنجم الكوميدي، روب ديلاني، وتدور أحداثه حول موظفة تعمل في فندق فخم، يطلب منها الاستعانة بقط يكون قادرا على التخلص من فأر ذكي ومشاكس يهدد بإفساد حفل زفاف أحد الأثرياء.

ولكن سرعان ما تشكل تلك الموظفة الحسناء مع القط توم والفأر جيري تحالفا ثلاثيا لمواجهة مدير الفندق الشرير والعمل على إيقاف مخططاته الخبيثة.

تجدر الإشارة إلى أن شخصيتي توم وجيري قد ظهرتا في سلسلة رسوم متحركة على مدى 161 حلقة، وذلك بداية من العام 1940 إلى غاية العام1967، وقد حازت على عدة جوائز أوسكار، وقد ابتكر تلك الشخصيتين جوزيف باربيرا بالتعاون مع ويليام هانا الذي كان شريكا له.

وأنشأ باربيرا في 1957 مع وليام هانا شركة "هانا-باربيرا" للرسوم المتحركة التي أصبحت مشهورة بشخصياتها المتحركة لاسيما "توم وجيري" و"يوجي بير" الدب و"سكوبي دو" الكلب البوليسي و"فرد فلينستون" رجل الكهف.

وقد توفي جوزيف باربيرا في 18 ديسمبر 2006 في لوس أنجليس عن عمر ناهز 95 عاما، بينما مات وليام هانا في العام 2001 بعد أن بلغ من العمر 90 عامًا.

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