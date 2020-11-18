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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ملك ماليزيا يعلن الطوارئ في منطقة لمنع إجراء انتخابات بها

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:16 م
ملك ماليزيا
ملك ماليزيا
وكالات
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وافق ملك ماليزيا على إعلان حالة طوارئ في دائرة "باتو سابي" البرلمانية بولاية "صباح" لمنع إجراء انتخابات بها.

ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن إعلان الطوارئ يتيح للحكومة إلغاء الانتخابات المقرر إجراؤها في الخامس من ديسمبر.

ولفتت الوكالة إلى أنه تم اتخاذ القرار مع الأخد في الاعتبار كيفية مساهمة الولاية في موجة التفشي الجديدة لإصابات كورونا.

ويوجد في باتو سابي 32962 ناخبا مسجلا، منهم 3170 ناخبا يعيشون خارج الدائرة، بينما لا يوجد عنوان محدد لـ 16 ألفا آخرين.

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