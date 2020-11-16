«الماريجوانا» توابل أساسية.. حقائق لا تعرفها عن المطبخ الهولندي
الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:51 م
إسلام جمالطباعة
«نزهة القلوب في لذة المأكول والمشروب».. هكذا كان وصف الشاعر موسى بن عبد الله الدهمراوي في شعره والذي تضمن 380 بيتًا يتغزل فيه عن الطعام.
ويعتبر الطعام، من الأشياء التى تساهم فى زيادة هرمون السعادة فى الجسم، لذلك هنقدم لكم "حكاية مطبخ" فى العالم، مع رصد أشهر أكلاته.
«المطبخ الهولندى».. يحظى بشعبية كبيرة فى الوسط الأوربى، حيث يختلف عن باقى الدول، بسبب استخدامه للكثير من التوابل والأطعمة الغريبة.
«الماريجوانا».. توابل أساسية للمطبخ الهولندى
"أكلة يعنى توابل" وفى عالمنا العربى تتراوح التوابل ما بين الفلفل والبهارات كالشطة والكمون وغيرها من التوابل المفضلة لدينا، أما عن المطبخ الهولندى الوضع مختلف.
تعتبر الماريجوانا من التوابل الأساسية في المطبخ الهولندى، فهى تباع بشكل طبيعى فى الأسواق، فهى عبارة عن أوراق مجففة مطحونة توضع على "الطبخات".
ويعتبر الطعام، من الأشياء التى تساهم فى زيادة هرمون السعادة فى الجسم، لذلك هنقدم لكم "حكاية مطبخ" فى العالم، مع رصد أشهر أكلاته.
«المطبخ الهولندى».. يحظى بشعبية كبيرة فى الوسط الأوربى، حيث يختلف عن باقى الدول، بسبب استخدامه للكثير من التوابل والأطعمة الغريبة.
«الماريجوانا».. توابل أساسية للمطبخ الهولندى
"أكلة يعنى توابل" وفى عالمنا العربى تتراوح التوابل ما بين الفلفل والبهارات كالشطة والكمون وغيرها من التوابل المفضلة لدينا، أما عن المطبخ الهولندى الوضع مختلف.
تعتبر الماريجوانا من التوابل الأساسية في المطبخ الهولندى، فهى تباع بشكل طبيعى فى الأسواق، فهى عبارة عن أوراق مجففة مطحونة توضع على "الطبخات".
المطبخ الهولندى.. أهلا بالنباتيين
يعتمد المطبخ الهولندى فى وصفاته على الخضروات والفاكهة، أما اللحم فله الحصة الأقل، على عكس المطبخ التشيكي والذى يرفع شعار النباتيون يمتنعون.
وتعتبر البطاطس من الأطعمة المفضلة بهولندا، حيث تنتشر الكثير من عربات البطاطس بشكل كبير فى الشوارع الهولندية، حيث يبدعون فى طهيها.
يعتمد المطبخ الهولندى فى وصفاته على الخضروات والفاكهة، أما اللحم فله الحصة الأقل، على عكس المطبخ التشيكي والذى يرفع شعار النباتيون يمتنعون.
وتعتبر البطاطس من الأطعمة المفضلة بهولندا، حيث تنتشر الكثير من عربات البطاطس بشكل كبير فى الشوارع الهولندية، حيث يبدعون فى طهيها.
«الرنجة».. الطبق رقم واحد فى هولندا
تعد الرنجة الهولندية من الأكلات الشعبية المشهورة في هولندا، ففي مصر تعتبر الرنجة الهولندية أغلى نوع لبراعتهم فى صنعها.
وفى هولندا عادة تقدم الرنجة كما هي مع البصل الخام والخيار، ولكن لا يمنع ذلك الاستمتاع بها قطع صغيرة أو على شطيرة خبز.
تعد الرنجة الهولندية من الأكلات الشعبية المشهورة في هولندا، ففي مصر تعتبر الرنجة الهولندية أغلى نوع لبراعتهم فى صنعها.
وفى هولندا عادة تقدم الرنجة كما هي مع البصل الخام والخيار، ولكن لا يمنع ذلك الاستمتاع بها قطع صغيرة أو على شطيرة خبز.
الرنجة
«الوافل».. أصله هولندي
يعد الوافل من الحلوى المفضلة لدى الصغير والكبير، والطريف أنه من الحلويات التى تختص بها هولندا، حيث يقدم من طبقتين رقيقتين وبينهما شراب حلو سميك ولزج بنكهات مختلفة يتم الاختيار من بينهما حسب الرغبة.
وقد تجد الوافل كحلوى مغلفة في أسواق هولندا، ولكن الأفضل هو تناوله في المخابز ومحلات الحلوى التي تصنعه عند الطلب وتقدمه ساخنًا.
يعد الوافل من الحلوى المفضلة لدى الصغير والكبير، والطريف أنه من الحلويات التى تختص بها هولندا، حيث يقدم من طبقتين رقيقتين وبينهما شراب حلو سميك ولزج بنكهات مختلفة يتم الاختيار من بينهما حسب الرغبة.
وقد تجد الوافل كحلوى مغلفة في أسواق هولندا، ولكن الأفضل هو تناوله في المخابز ومحلات الحلوى التي تصنعه عند الطلب وتقدمه ساخنًا.