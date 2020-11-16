«الماريجوانا» توابل أساسية.. حقائق لا تعرفها عن المطبخ الهولندي





ويعتبر الطعام، من الأشياء التى تساهم فى زيادة هرمون السعادة فى الجسم، لذلك هنقدم لكم "حكاية مطبخ" فى العالم، مع رصد أشهر أكلاته.



«المطبخ الهولندى».. يحظى بشعبية كبيرة فى الوسط الأوربى، حيث يختلف عن باقى الدول، بسبب استخدامه للكثير من التوابل والأطعمة الغريبة.



«الماريجوانا».. توابل أساسية للمطبخ الهولندى



"أكلة يعنى توابل" وفى عالمنا العربى تتراوح التوابل ما بين الفلفل والبهارات كالشطة والكمون وغيرها من التوابل المفضلة لدينا، أما عن المطبخ الهولندى الوضع مختلف.



تعتبر الماريجوانا من التوابل الأساسية في المطبخ الهولندى، فهى تباع بشكل طبيعى فى الأسواق، فهى عبارة عن أوراق مجففة مطحونة توضع على "الطبخات". «نزهة القلوب في لذة المأكول والمشروب».. هكذا كان وصف الشاعر موسى بن عبد الله الدهمراوي في شعره والذي تضمن 380 بيتًا يتغزل فيه عن الطعام.ويعتبر الطعام، من الأشياء التى تساهم فى زيادة هرمون السعادة فى الجسم، لذلك هنقدم لكم "حكاية مطبخ" فى العالم، مع رصد أشهر أكلاته.«المطبخ الهولندى».. يحظى بشعبية كبيرة فى الوسط الأوربى، حيث يختلف عن باقى الدول، بسبب استخدامه للكثير من التوابل والأطعمة الغريبة."أكلة يعنى توابل" وفى عالمنا العربى تتراوح التوابل ما بين الفلفل والبهارات كالشطة والكمون وغيرها من التوابل المفضلة لدينا، أما عن المطبخ الهولندى الوضع مختلف.تعتبر الماريجوانا من التوابل الأساسية في المطبخ الهولندى، فهى تباع بشكل طبيعى فى الأسواق، فهى عبارة عن أوراق مجففة مطحونة توضع على "الطبخات".

المطبخ الهولندى.. أهلا بالنباتيين



يعتمد المطبخ الهولندى فى وصفاته على الخضروات والفاكهة، أما اللحم فله الحصة الأقل، على عكس المطبخ التشيكي والذى يرفع شعار النباتيون يمتنعون.



وتعتبر البطاطس من الأطعمة المفضلة بهولندا، حيث تنتشر الكثير من عربات البطاطس بشكل كبير فى الشوارع الهولندية، حيث يبدعون فى طهيها.

يعتمد المطبخ الهولندى فى وصفاته على الخضروات والفاكهة، أما اللحم فله الحصة الأقل، على عكس المطبخ التشيكي والذى يرفع شعار النباتيون يمتنعون.وتعتبر البطاطس من الأطعمة المفضلة بهولندا، حيث تنتشر الكثير من عربات البطاطس بشكل كبير فى الشوارع الهولندية، حيث يبدعون فى طهيها.

«الرنجة».. الطبق رقم واحد فى هولندا



تعد الرنجة الهولندية من الأكلات الشعبية المشهورة في هولندا، ففي مصر تعتبر الرنجة الهولندية أغلى نوع لبراعتهم فى صنعها.



وفى هولندا عادة تقدم الرنجة كما هي مع البصل الخام والخيار، ولكن لا يمنع ذلك الاستمتاع بها قطع صغيرة أو على شطيرة خبز. تعد الرنجة الهولندية من الأكلات الشعبية المشهورة في هولندا، ففي مصر تعتبر الرنجة الهولندية أغلى نوع لبراعتهم فى صنعها.وفى هولندا عادة تقدم الرنجة كما هي مع البصل الخام والخيار، ولكن لا يمنع ذلك الاستمتاع بها قطع صغيرة أو على شطيرة خبز.

الرنجة