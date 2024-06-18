الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أول تعليق من مبابى بعد إصابته بمباراة فرنسا والنمسا فى "يورو 2024"

كيليان مبابي
كيليان مبابي

علّق النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني، على إصابته التي تعرّض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2024.

وكان كيليان مبابي قد تعرّض لإصابة قوية وخطيرة خلال مشاركته في مباراة فرنسا أمام النمسا، في مستهل مشوارهما ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي انتهت بفوز الديوك الفرنسية بهدف نظيف.

الفوز رفع رصيد الديوك إلى ثلاث نقاط في مجموعته، ليتصدر المجموعة رفقة منتخب هولندا، بينما تذيلها النمسا وبولندا.

أول تعليق من مبابي بعد إصابته في مباراة فرنسا والنمسا

وشهدت الدقيقة 90 من زمن اللقاء، استبدال مبابي؛ بسبب إصابته في الأنف وتعرّضه لنزيف شديد، والتي اتضح فيما بعد أنه تعرّض لكسر في الأنف.

وكتب مبابي ساخرًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "هل هناك أي أفكار لأقنعة الوجه؟".

كان بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى حاجة كيليان مبابي للخضوع لعملية جراحية عاجلة.

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رئيس الاتحاد الفرنسي يكشف موقف مبابي من إجراء عملية جراحية

من جانبه، أكد فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أن مبابي لا يحتاج للخضوع إلى عملية جراحية.

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، تصريح ديالو المقتضب، قائلًا: "لا توجد عملية جراحية لـ كيليان مبابي".

وتحوم الشكوك في الوقت الحالي حول إمكانية مشاركة مبابي في مباراة منتخب فرنسا القادمة أمام هولندا، والمُقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

ويتواجد منتخبا فرنسا في المجموعة الرابعة من بطولة يورو 2024، التي تضم منتخبات النمسا، بولندا وهولندا، اللذين التقيا أمس في مستهل مشوار المجموعة، في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الهولندي بهدفين مقابل هدف.

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