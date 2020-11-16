الإعدام لقاتليّ مزارع أخذًا بالثأر في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ وأحمد السيد عبدالعزيز أحمد حنفى محمود وسكرتارية أندراوس فهمى أمين سر المحكمة، بإحالة أوراق متهمين قتلا مزارعا ذبحا أخذا بالثأر إلى فضيلة المفتي.تعود أحداث الواقعة إلى عام 2017 حيث تلقى مدير مباحث مركز سمالوط بلاغا من السيدة "نجوى. م، 48 سنة"، بمقتل نجلها وبالفحص وتحريات البحث الجنائي تبين أنه يدعى ربيع صلاح متأثرًا بإصابته بطلقات نارية بمناطق متفرقة من الجسد وذبح من الرقبة، وأوضحت تحريات البحث الجنائي أن المتهمين بقتله هما "عزت. م" وشهرته بهاء، 21 سنة، ونجل عمومته "هلال. ر، 27 سنة"، عامل زراعي، انتقاما لمقتل والد المتهم الأول على إثر خصومة ثأرية بينهم، حيث اقتحما المتهمين منزل الضحية وأمطراه بوابل من الرصاص ثم انهال عليه طعنا بالخنجر وذبحاه من رقبته، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.وأصدر المستشار أسامة عبدالمنعم المحامي العام لنيابات شمال المنيا أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.