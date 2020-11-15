حكاية «أحمد».. اسم ارتبط بـ«الباد بوي»

• دلالات الأسماء وتأثيرها على صفات الشخص

• من أحمد رمزي وأحمد الفيشاوي.. رحلة الباد بوي تبدأ باسم أحمد

• ثورة بنات السوشيال ميديا على الشباب والسبب "اسم أحمد"

دائمًا ما يربط كتاب السينما والدراما، شخصية الخائن أو "الرجل البصباص" باسم أحمد، حتى ارتبط فى أذهان الكثير من الفتيات بأن اسم أحمد فى الحياة التى نعيشها دليل على "الراجل الشقى واللعوب".مؤخرًا تناول مسلسل "ربع قيراط" قصة حياة زوجة صدمها زوجها بالزواج بأخرى، بالإضافة الى أخذ شقتها التى جمعت لها الأموال، وكان بطل الحكاية اسمه "أحمد أبو حجر".أثار الاسم جدلا عبر السوشيال ميديا وانتشر"الكوميكس" الخاصة بضرورة تحذير كل من تزوجت أحمد، بل وحدد بيوتي سنتر خصم 15% لمن تزوجت أحمد تخفيفًا عن معاناتها.علم الأسماء وتأثيرها على الشخص، من الأمور التي تطرق اليها الكثير من علماء النفس، ففكرة أن ترتبط صفات شخص باسم معين من الأمور الواردة وفقًا لعدد من علماء النفس، لموقع "psychology-library"وتوجد العديد من الأسماء تأخذ صاحبها للانكسار مثل الأسماء الهزيلة التالية: هدى وندى ومنى ومها وريم، ويوجد من يجذب القليل من السعادة مثل نادية ونشوي.وبتطبيق النظرية ارتبط باسم أحمد في حياتنا بـ"الشقاوة" فالكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية، جسدت شخصية البطل "أحمد" بالرجل البصباص، وفى الحقيقة أيضًا.يعتبر الفنان الراحل أحمد رمزى، من الفنانين الذين أطلقوا عليهم لقب "الباد بوى" فى الستينات، فكان دائمًا ما يوصف بالولد الشقى، فبالنظر إلى الممثلين القُدامى، سنجد أن فتيات الوقت الحالي يفضلن أحمد رمزي، فالبرغم أنه "باد بوى" إلا أنه كان جذابًا للفتيات.ومن الأمثلة الحديثة لنظرية ارتباط "الباد بوي" باسم احمد، هناك الفنان أحمد سعد، والذى استطاع أن يتزوج بجميلات السينما، وأيضا أحمد الفيشاوى والذى يصف نفسه بـ"الباد بوى".قال إحداهن: "وأنت ماخترتش غير اسم أحمد، فتحت علينا فتحة الله يسامحك"، وغردت إحدى رواد السوشيال ميديا: "كل اللي زوجها اسمه أحمد تاخد بالها بقي".وربطت الكثير من الفتيات الشباب الذين يحملون أسم أحمد بالخيانة و"العين الزايغة"، فبدأت الحكايات تنهال على مواقع التواصل الاجتماعى، والبطل فيها شاب اسمه "أحمد"."ربع قيراط" من حكايات مسلسل "إلا أنا" أثارت جدلا منذ عرض أول حلقة لها حيث تحكي عن قضية المرأة التى يخونها الرجل والمطلقة وما تُعاني منه من قضايا نفقة وغيرها.