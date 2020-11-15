وزيرة التجارة تتفقد الجناح المصري بـ«إكسبو دبي»

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة والقيادة السياسية توليان اهتمامًا كبيرًا لإنجاح المشاركة المصرية في معرض إكسبو دبي 2020 والظهور بالشكل اللائق بمكانة مصر وثقلها على المستويين الإقليمى والعالمى والاستفادة من رواج المعرض على الساحة الدولية وطابعه الفريد كونه يقام لأول مرة في إحدى دول المنطقة العربية، لافتة إلى أن الجناح المصري في المعرض سيسلّط الضوء على مساهمة مصر في منظومة التنمية العالمية وبناء مستقبل واعد يحقق فرص استثمار وتنمية مستدامة في إطار رؤية مصر 2030.جاء ذلك خلال تفقد الوزيرة للاستعدادات الخاصة بمبنى الجناح المصري بمعرض إكسبو دبي 2020 بالإمارات، بحضور عدد كبير من المسؤولين الإماراتيين وعلى رأسهم ريم الهاشمي وزير الدولة للتعاون الدولي ومدير إكسبو دبي وشريف البديوي، سفير مصر بالإمارات والسفير أشرف الديب قنصل عام مصر بدبي والدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو دبي، إلى جانب حاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي والدكتور أشرف الربيعي، رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة والدكتور يونان إدوارد رئيس المكتب التجاري المصري بدبي.وقالت الوزيرة، إن الجناح المصري يتميز بتواجده في أهم منطقة بمدينة إكسبو دبي حيث يقع بمنطقة الفرص بجوار جناح الإمارات وهو ما يعكس أهميّة مصر كمركز لتلاقي الفرص لما تتميز به من الخبرات والحضارة المصرية وما تنفرد به الشخصية المصرية من سمات متميزة عبر التاريخ، حيث تتمثل فلسفة مصر من المشاركة في هذا الحدث في مفهوم التكامل مع العالم لتحقيق مستقبل أفضل، من خلال مبادراتها التنموية العملاقة في كل مناحي الحياة، مشيرةً إلى أنه سيتم عرض ثقل مصر في محيطها العربي والأفريقي والدولي كدولة سلام وتنمية، وهو الأمر الذي روعي إظهاره داخل الجناح من خلال المضمون المعروض بالجناح وكذا خارجه من خلال الكلمات التي سوف تُنقش على واجهة الجناح المصري باللغة الفرعونية التي تمثل مجموعة من الرسائل المُتعارف عليها في التعاليم المصرية القديمة.أوضحت جامع أنه تم، منذ الإعلان عن مشاركة مصر بالمعرض تشكيل لجنة وطنية تنسيقية تضم أكثر من 25 وزارة فضلًا عن المؤسسات والهيئات الأهلية وتجمعات رجال الأعمال والبنوك لتكون معنية بمتابعة المشاركة المصرية فى المعرض ونقل صورة مصر الحالية ورؤيتها المستقبلية إلى العالم في مختلف المجالات وذلك من خلال الجناح المصري المشارك في المعرض، لافتةً إلى أنه تم أيضًا تشكيل فريق عمل مختص لمتابعة الأعمال التحضيرية، والتنظيمية الإجرائيّة للمشاركة المصرية والتنسيق مع الشركة المصرية المنفذة والجهات المصرية أعضاء اللجنة الوطنية.أشارت الوزيرة إلى أن المشاركة المصرية في هذا المعرض المهم ستكون لها آثار اقتصادية كبيرة حيث سيتم تقديم مصر كوجهة استثمارية بما تضمه من مدن ذكية ومناطق صناعية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرةً إلى أنه سيتم استغلال المشاركة المصرية بالمعرض للتنسيق مع الدول الإفريقية لدعم استراتيجية مصر نحو أفريقيا.ولفتت إلى أن مصر تخطط للمشاركة بعدد من الأحداث والفعاليات الدولية المقامة خلال مدة المعرض التي تبلغ 6 أشهر وتضم الموضوعات الخاصة بالمدن والتطوير العمراني، السياحة، التنمية المستدامة، الصحة، الزراعة وتحسين مستوى المعيشة، المرأة والشباب، فضلًا عن الاستعدادات التي تُجرى على أعلى مستوى للتحضير لليوم الوطني لمصر الذي سيحَظى بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن مصر ستحظى بحضور فعال خلال المعرض على مستوى الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لاستعراض التطورات في هذا الملف من حيث نتائج الإصلاح الاقتصادي والمشروعات العملاقة، فضلًا عن وجود فرص لعقد لقاءات بين الشركات بهدف إبرام صفقات تجارية واستثمارية وهو الأمر الذي تسعى الوزارة لاستغلاله من خلال التنسيق مع الشركات المصرية المهتمة بهذا الأمر.