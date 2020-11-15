رابط تحميل الكتب المدرسية للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:35 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
ننشر رابط تحميل الكتب المدرسية للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفني، لجميع مراحل التعليم الأساسي "رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي" والتعليم الثانوي.
وتوفر وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الالكتروني الرسمي، جميع الكتب الدراسية، والأنشطة ومواصفات الورقة الامتحانية، والكتب التفاعلية والبث التجريبي، ودليل المعلم، والبرمجيات.
http:elearning1.moe.gov.eg
يقوم الطالب باختيار مرحلة التعليمية
ثم الفصل الدراسي
ثم الصف الدراسي
ثم اختيار الكتب الدراسية التي يريدها الطالب
وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا نية لتأجيل أو إلغاء العام الدراسي الحالي، بسبب فيروس كورونا المستجد، مشددًا انه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة حفاظًا على الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.
وتوفر وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الالكتروني الرسمي، جميع الكتب الدراسية، والأنشطة ومواصفات الورقة الامتحانية، والكتب التفاعلية والبث التجريبي، ودليل المعلم، والبرمجيات.
رابط تحميل الكتب المدرسية للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانويةويمكن للطلاب والمعلمون الدخول عبر هذا الرابط
http:elearning1.moe.gov.eg
يقوم الطالب باختيار مرحلة التعليمية
ثم الفصل الدراسي
ثم الصف الدراسي
ثم اختيار الكتب الدراسية التي يريدها الطالب
وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا نية لتأجيل أو إلغاء العام الدراسي الحالي، بسبب فيروس كورونا المستجد، مشددًا انه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة حفاظًا على الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.
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