رابط تحميل الكتب المدرسية للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية





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ننشر رابط تحميل الكتب المدرسية للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفني، لجميع مراحل التعليم الأساسي "رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي" والتعليم الثانوي.وتوفر وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الالكتروني الرسمي، جميع الكتب الدراسية، والأنشطة ومواصفات الورقة الامتحانية، والكتب التفاعلية والبث التجريبي، ودليل المعلم، والبرمجيات.ويمكن للطلاب والمعلمون الدخول عبر هذا الرابطيقوم الطالب باختيار مرحلة التعليميةثم الفصل الدراسيثم الصف الدراسيثم اختيار الكتب الدراسية التي يريدها الطالبوأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا نية لتأجيل أو إلغاء العام الدراسي الحالي، بسبب فيروس كورونا المستجد، مشددًا انه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة حفاظًا على الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.