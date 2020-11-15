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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

بعد انفصال تامر حسني عن زوجته.. خبيرة توضح تأثير فرق السن بين الزوجين

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:36 ص
تامر حسني
تامر حسني
هويدا سعيد
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على مدار الساعات القليلة الماضية انتشرت أقاويل حول انفصال النجم تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل، فقد فجّرت المغربية مفاجأة كبرى بإعلان انفصالهما عبر "ستوري إنستجرام"، بعد زواج دام 8 سنوات، وأثمر عن ثلاثة أطفال، وكانت بسمة بوسيل تصغر عن تامر حسني بـ 14 عامًا، الأمر الذي سبب المشاكل وعدم التفاهم بينهما.

وتقول أمال إبراهيم خبيرة العلاقات الأسرية، في تصريحات لـ"الدستور" إن الزواج يحقق أغراضًا متعددة للطرفين الذكر والأنثى غير قضاء الشهوة لكل منهما، بل إن هناك أغراضًا أخرى يُحققها الزواج ترتبط بالمجتمع وصلاحيته، وهو صورة للتواصل الفكري والاجتماعي والبيولوجي.

وأوضحت أن فارق السن بين الزوج والزوجة يلعب دورًا مهمًا في استمرار العلاقة الزوجية، حيث تقع عليه أسباب منطقية وواقعية ويؤثر بشكل كبير في التواصل الفكري والمعرفي والتفاهم والانسجام بين الطرفين، وتنصح أن يكون الفرق بين الزوجين 5 سنوات فقط حتى يكون هناك تفاهم، ولكن من المعروف عن المرأة أنها أسرع نضجًا من الرجل، حيث الرجل في سن الخمسين يكون أكثر شبابًا من المرأة في السن نفسه.

ومن عيوب فارق السن الكبير في الزواج:

1- صعوبة التفاهم بين الطرفين:
عندما يكون الفارق في السن كبير بين الزوجين فإن الطرف الأكبر بعد مرور عدة سنوات يصعب عليه محاورة شريك حياته في العلاقة الخاصة أو في الأنشطة الاجتماعية المختلفة، كالتنقل من مكان لمكان والسفر والرحلات، وبالتالي يكون له التأثير السلبي على الزوج أو الزوجة.

2- محاولة الطرف الأكبر من تغيير تفكير وعادات الطرف الأصغر:
دائمًا يحاول الطرف الأكبر أن يغير من تفكير الطرف الأصغر بحجة أنه أكبر منه في السن وأكثر منه خبرة، ولكن في الحقيقة يكون يريد أن يعود الطرف الآخر على تنفيذ معتقداته.

3- المسؤولية المبكرة:
زواج الفتاة من رجل يكبر عنها بكثير فلا تستطيع أن تعيش معه حياة طبيعية، كما يمكن أن تنجب الزوجة أطفالًا تقوم بتربيتهم وحدها لدخول زوجها في مراحل الشيخوخة.

4- الشيخوخة المبكرة للطرف الأصغر:
في حالة أن الزوجة تصغر عن الرجل بسنوات كثيرة تكون في حالة نفسية سيئة، مما سبب لها الشيخوخة المبكرة، لعدم قدرتها على أن تعيش حياتها الطبيعية.

5- المرأة الذي تتزوج من رجل أكبر منها لا تهتم بنفسها صحيًا وجماليًا:
في حالة فرق السن الكبير بين الزوجين، وتكون المرأة تصغر عنه بكثير فإن المرأة لا تهتم بنفسها من الناحية الصحية أو الجمالية، مما يؤثر عليها في جميع أمور حياتها.

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