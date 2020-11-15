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منوعات

عقار «بولى بيل» يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 06:12 ص
عقار بولى بيل
عقار بولى بيل
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أفادت دراسة طبية بأن ما يسمى بـ"الحبة المتعددة" أو عقار "بولى بيل"، الذي يجمع بين ثلاثة أدوية لضغط الدم وعقار لخفض الكوليسترول، عند تناوله مع الأسبرين، يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 40%.

وأظهرت الدارسة - التي نُشرت في مجلة (نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين) الطبية - أن الدواء المركب يقلل من خطر تعرض الشخص لأزمة قلبية أو سكتة دماغية، بالإضافة إلى الحاجة لرأب الوعاء أو أنواع أخرى من جراحات القلب بنسبة 20%.

وقال الباحثون: عند تناول الأسبرين - مع قدرته المثبتة على منع النوبات القلبية عن طريق وقف جلطات الدم - يعمل المزيج على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بمقدار الضعف مقارنة بدونه.

وقال الدكتور سليم يوسف، أستاذ أمراض القلب فى جامعة (ماكماستر) في كندا والمشرف على الدراسة "إن الدراسات أجريت على الحبة الجديدة، بما فى ذلك دراستنا الآن، أنه يقلل المخاطر بنسبة تتراوح ما بين 30 % إلى 40 %".

وأضاف: نأمل أن تضيف النتائج التي توصلنا إليها إلى الزخم الذي أوجدته دراسات أخرى مماثلة وأن تدفع مصنعي الأدوية لإتاحة هذه المنتجات في أمريكا الشمالية".

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