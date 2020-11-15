المكسيك تفوز على كوريا الجنوبية وديا

فاز المنتخب المكسيكي لكرة القدم على ضيفه منتخب كوريا الجنوبية 3 2 خلال المباراة الودية التي جمعتهما في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" انتهى الشوط الأولى بتقدم المنتخب الكوري بهدف سجله هوانج أوي جو في الدقيقة.26وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب المكسيكي ثلاثة أهداف متتالية عن طريق راؤول خيمينيز وأوريل أنتونا وكارلوس سالسيدو في الدقائق 67 و69 و70، ثم سجل المنتخب الكوري هدفه الثاني في الدقيقة 80 عن طريق كيونج وون كون.