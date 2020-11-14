براءة أمين عام الشهر العقاري بالمنصورة ومساعده من مخالفات إدارية

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 251 لسنة 61 قضائية عليا ببراءة أمين عام مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنصورة ومساعده، وإيقاف عضو فني 3 أشهر عن العمل بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية.وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن "ن. م"، عضو فني بمكتب توثيق المستثمرين بجمصة انقطع عن العمل بالفترتين الصباحية والمسائية متجاهلًا رفض رئيسه المباشر على قيامه بإجازة لعدم وجود بديل له، وحرر تأشيرة تعقيبًا على تأشيرة رئيسه بما يفيد رفضها والقيام بالإجازة، وتغيب عن العمل فترات أخرى، مدعيًا مرضه وحضر متأخرًا عن المواعيد، ورغم ذلك حصل على مستحقاته عن هذه الأيام دون وجه حق.وانتهت المحكمة إلى عدم تقاعس "ن. ا"، أمين مساعد الشهر العقاري والتوثيق بالمنصورة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الانقطاع المتكرر للمحال الأول رغم إبلاغه، ولم يهمل "س. ا"، أمين عام مكتب المنصورة للشهر العقاري والتوثيق "وكيل وزارة" قبل إحالته للمعاش عن متابعة أعمال المخالف الثاني مما أدى إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال انقطاع الأول عن العمل.