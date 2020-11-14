3866 إجمالى إصابات كورونا فى تايلاند

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم السبت، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن المركز الحكومي لإدارة أزمة كورونا إشارته إلى أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، وتم اكتشافها في الحجر الصحي.وارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في تايلاند إلى 3 آلاف و866 حالة، توفي منها 60، فيما تعافت 3866 حالة، بينما لا يزال هناك 99 شخصا في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.جدير بالذكر أن تايلاند تحتل المركز الـ150 من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم.