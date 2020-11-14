رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 14 نوفمبر 2020 الموافق 28 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

فضيحة في العجوزة.. زوج يتهم زوجته بالزنا مع مديرها داخل العمل

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:36 م
زوج يتهم زوجته بالزنا
زوج يتهم زوجته بالزنا
محمد عيسى
طباعة
كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة، عن فضيحة بمنطقة العجوزة. أوراق القضية بدأت باتهام زوج لزوجته التي تعمل بأحد البنوك بارتكاب جريمة الزنا.

- نص بلاغ الزوج

تفاصيل الواقعة بدأت بورود بلاغ من زوج موظفة بأحد البنوك الشهيرة يتهم خلاله زوجته بالزنا وارتكاب فعل فاضح علني وجاء في نص البلاغ المقدم من زوج المتهمة "حيث أنني متزوج من المتهمة بموجب العقد الشرعي المؤرخ ۷۷۲۰۱۷ وقد فوجئت بتاريخ ۲۰۱۹۷۹ بوجود صور لها مع أحد زملائها فالعمل في أوضاع غير لائقة على هاتفها المحمول الخاص بها وبمناقشتي لها لم تقدم تفسيرا مقبولا لهذه الصور وأقرت لي أن هذا الشخص وهو زميل لها بالبنك جهة عملها وأقرت بوجود علاقة بينهما حال قيام الزوجية بيننا وطلبت مني أن أغفر لها هذه السقطة الأخلاقية فطلبت منها أن ترسل هذه الصور على هاتف المحمول الخاص بي وغادرت مسكن الزوجية وبالبحث فالأمر اكتشفت من واقع فواتير الهاتف المحمول الخاص بها بوجود مكالمات شبه يومية ولساعات طويلة بينهما وحاولت التواصل مع والدها ثم فوجئت أنها أخذت كل متعلقاتها من ملابس وشبكة والمصوغات الذهبية التي سبق لي أن قدمتها لها أنا وعائلتي وغادرت منزل الزوجية".

وأضاف في بلاغه: " کما فوجئت بشقيق زوجة هذا الشخص المذكور يتواصل معي ويخبرني بأن هناك علاقة بين زوجتي وزوج شقيقته وطلب مني أن أبعد زوجتي عن زوج شقيقته وأخبرني بأن تحت يد شقيقته الكثير من الأدلة المتضمنة مكاتبات على تطبيق الواتس اب بين زوجتي وهذا الشخص وأن شقيقته على أتم الاستعداد لتقديمها لجهات التحقيق إذا طلب منها ذلك".

وأوضح في بلاغه" قد علمت من أحد العاملين بالبنك أن الصور مازالت موجودة في نظام التصوير والمراقبة الموجود بالبنك وأن المشكو في حقها عندما علمت بذلك بادرت إلى طلب النقل من هذا الفرع إلى فرع آخر".

- قرار الإحالة

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة وجاء في نص قرار الإحالة المقدم من النيابة إلى المحكمة: "لأنهما في يوم سابق على الإبلاغ، بدائرة قسم العجوزة المتهمة الأولى ارتكبت جريمة الزنا مع المتهم الثاني.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب جريمة الزنا ووقعت الجريمة بناء على الاتفاق والمساعدة.

وأشار قرار الإحالة أن المتهمة الأولى والمتهم الثاني ارتكبا علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء ببنك شهير جهة عملها بأن تبادلا القبلات داخل مكان محتمل مشاهدتها من قبل المارة به على النحو المبين بالتحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فتاة «تيك توك» تهرب من الكوافير يوم زفافها بطنطا

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

النائب العام يمنع صاحب تصالح الـ33 مليون بكفر الشيخ من التصرف فى أمواله

«عادل إمام لم ينس أني حكمت عليه بسنة سجن»..اعترافات مرتضى منصور

الصور

image description

محافظ أسيوط يضع خطة لتعزيز آلية تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد

image description

جامعة أسيوط تؤكد إصابة حالة واحدة بكورونا منذ بدء الدراسة

image description

أمطار متقطعة على شوارع دمياط

image description

أحمد عثمان.. إحياء ذكرى صاحب فكرة نقل معبد أبو سمبل (فيديو)

image description

التفاصيل الكاملة لإصابة محمد صلاح بكورونا (فيديوجراف)

الأكثر قراءة

الباز: فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله وخالد التميمي عرض مستمر

وزيرة الصحة تكلف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بمتابعة حالة صلاح

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

محمد الباز يكشف تفاصيل واقعة الإخواني المختل محمد حسني

إنفوجراف

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

نجم الساعة

«الآثار»: 100 تابوت مغلق و40 تمثالا لمعبودات ضمن «كشف سقارة الضخم»

منوعات

ذات الـ12 عاما.. «كومار» تفوز بجائزة علمية في «الوهم البصري»

بيع خطاب يعود لـ بيتهوفن مقابل 275 ألف دولار في مزاد بأمريكا

دراسة: السود والآسيويون أكثر عرضة للإصابة بكورونا

أضرار النوم على البطن

أيام زمان

سر غضب فطين عبد الوهاب من لبنى عبد العزيز أثناء تصوير «عروس النيل»

«رفض مصاهرته».. سر غضب محمد رفعت من طه الفشني

«عيب ست محترمة تقولها».. اعتراض أم كلثوم على كلمة فى «حيرت قلبى»

«حمام الملاطيلي ومسمار جحا».. أشهر الأفلام التي منعتها الرقابة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
صفاء النجار
فأر أسود ينهش قطتى
المزيد

الثقافة

اتحاد كتاب فرع وسط الدلتا ينعى سعيد الكفراوي

«ابنه في الطائرة».. لماذا أجل نجل الكفراوي إعلان خبر وفاته؟

تشييع جنازة القاص سعيد الكفراوي غدًا

«روز اليوسف» تقدم حلقات قصصية لـ هاني دعبس