فتاة «تيك توك» تهرب من الكوافير يوم زفافها بطنطا

لجأت فتاة تبث فيديوهات على برنامج "التيك توك" إلى الهروب إلى القاهرة بعد خروجها من الكوافير قبل الاحتفال بزفافها بالسنطة.وكانت مديرية أمن الغربية، قد تلقت إخطارا من أهالى عريس يدعى "م. ن"، أنه فوجئ بهروب عروسه من كوافير بمدينة طنطا قبل حفلة الزفاف بمدينة السنطة.تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بسرعة تحريات المباحث وضبط الفتاة.