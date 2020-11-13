رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 نوفمبر 2020 الموافق 27 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

تنظيم مهرجان العسل في حديقة الأورمان بالجيزة الأربعاء

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:23 م
حديقة الأورمان في
حديقة الأورمان في الجيزة
إسلام جمال
طباعة
ينطلق مهرجان العسل المصري في دورته الثانية يوم الأربعاء 18 نوفمبر الحالي حتى يوم 22 من نفس الشهر، بمقر حديقة الأورمان في الجيزة.

ومن المقرر مشاركة 100 شركة مصرية في إنتاج العسل، بهدف الترويج لصناعة عسل النحل وعرض برامج إرشادية للتوعية بأهمية صناعة النحل في النهوض بالتنمية المستدامة والزراعة المصرية وإنتاجية مختلف المحاصيل الزراعية.

ويعد المهرجان الأول من نوعه في الشرق الأوسط، حيث يضم العديد من الدول العربية والإفريقية، ومن المقرر أن تشارك به ليبيا، اليمن، الأردن، غانا وغيرها من الدول المنتجة.

كما يضم المهرجان عددا من الفقرات الفنية والحفلات، حيث يعد من المهرجانات المناسبة لكافة أفراد الأسرة، كما سيتضمن مشاركة بعض الأعمال الفنية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح فتحي بحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، أن الدورة الثانية للمهرجان السنوي لعسل النحل المصري بمثابة حلقة التواصل بين النحالين العرب ليعرفوا كل جديد في عالم النحل.

وأضاف القائمون على المهرجان أنه سيراعي اتخاذ كافة الإجراءت الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من خلال التشديد على ارتداء الكمامات وتعقيم الحديقة والجزء الخاص بالمهرجان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يحذف خبر إصابة صلاح بكورونا

مى عز الدين تقلب السوشيال ميديا بمشهد «خيط حرير» (فيديو)

بورصة الدواجن اليوم الخميس 12-11-2020

حبس المتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم

الصور

image description

أحمد عثمان.. إحياء ذكرى صاحب فكرة نقل معبد أبو سمبل (فيديو)

image description

التفاصيل الكاملة لإصابة محمد صلاح بكورونا (فيديوجراف)

image description

افتتاح مسجد رياض الجنة بدمياط (صور)

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ أعمال مبادرة «نور الحياة»

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بحبس متهمين بازدراء الإسلام والمسيحية

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

اتحاد الكرة يحذف خبر إصابة صلاح بكورونا

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

إنفوجراف

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

الأكاديمية المهنية للمعلمين.. رابط منصة المعلم للتدريب عن بعد لتغيير المسمى الوظيفى

دراسة: حبوب منع الحمل لا تزيد من خطر الاكتئاب

فنادق روما السياحية تستضيف مصابين بكورونا

الأرجنتين تتعادل مع باراجواى بهدف لكل منهما فى تصفيات كأس العالم

أيام زمان

«عيب ست محترمة تقولها».. اعتراض أم كلثوم على كلمة فى «حيرت قلبى»

«نجم لم يلمس الكرة إلا مرة واحدة».. حكاية البرازيلي كارلوس رابوسو

كيف أنهت «الزُغطة» حياة الشيخ محمد رفعت؟

«عندما طلب لاعبي منتخب زائير قرودا».. حكايات من بطولة أمم إفريقيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
صفاء النجار
فأر أسود ينهش قطتى
المزيد

الثقافة

شيرين سامي: أعمال إليف شافاك تلهمني وتلهب حماسي للكتابة (حوار)

احتفالًا بأعياد الطفولة.. عروض سينما وورش فنية بثقافة المنيا

صدور كتاب «داعش شرعنة التوحش» لـ وفاء صندى

حكاية صورة.. عندما تخلى توفيق الحكيم عن بخله من أجل أم كلثوم