تنظيم مهرجان العسل في حديقة الأورمان بالجيزة الأربعاء

ينطلق مهرجان العسل المصري في دورته الثانية يوم الأربعاء 18 نوفمبر الحالي حتى يوم 22 من نفس الشهر، بمقر حديقة الأورمان في الجيزة.ومن المقرر مشاركة 100 شركة مصرية في إنتاج العسل، بهدف الترويج لصناعة عسل النحل وعرض برامج إرشادية للتوعية بأهمية صناعة النحل في النهوض بالتنمية المستدامة والزراعة المصرية وإنتاجية مختلف المحاصيل الزراعية.ويعد المهرجان الأول من نوعه في الشرق الأوسط، حيث يضم العديد من الدول العربية والإفريقية، ومن المقرر أن تشارك به ليبيا، اليمن، الأردن، غانا وغيرها من الدول المنتجة.كما يضم المهرجان عددا من الفقرات الفنية والحفلات، حيث يعد من المهرجانات المناسبة لكافة أفراد الأسرة، كما سيتضمن مشاركة بعض الأعمال الفنية لذوي الاحتياجات الخاصة.وأوضح فتحي بحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، أن الدورة الثانية للمهرجان السنوي لعسل النحل المصري بمثابة حلقة التواصل بين النحالين العرب ليعرفوا كل جديد في عالم النحل.وأضاف القائمون على المهرجان أنه سيراعي اتخاذ كافة الإجراءت الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من خلال التشديد على ارتداء الكمامات وتعقيم الحديقة والجزء الخاص بالمهرجان.