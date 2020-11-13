ضبط ربع طن حشيش بـ22 مليون جنيه بالإسماعيلية

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية 245 كيلو جراما من مخدر الحشيش، و2 كجم من مخدر الآيس، بقيمة مالية تقدر بحوالي 22 مليونا و150 ألف جنيه، وذلك في إطار مواصلة ضرباتها الحاسمة لتجار المواد المخدرة.كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني- الأمن العام) وبمشاركة قوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومديرية أمن الإسماعيلية، قد تمكنت من استهداف عدة عناصر إجرامية تخصصت في الاتجار بمخدر الحشيش وإعادة تدويره وكذا مخدر الآيس (الشابو) وترويجهما على عملائهم، متخذين من دائرتي مركز شرطة القنطرة غرب وقسم شرطة ثان الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.وأثمرت نتائج الحملة الأمنية المكبرة عن ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت 240 كيلو جراما، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 2 كيلو جرام، مكبس حديدي بمشتملاته لإعداد وتدوير مخدر الحشيش، و3 سيارات، مبلغ مالى بحوزة 3 عاطلين – لأحدهم معلومات جنائية – مقيمين بنطاق محافظات الإسماعيلية والقاهرة والفيوم ) وذلك حال تواجدهم بمحل إقامة أحدهم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب.كما تم ضبط 50 طربة من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات، مبلغ مالى، هاتف محمول "بحوزة عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية"، وذلك حال استقلاله سيارة بمنطقة سكنه.وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمكبس لإعادة خلط وتدوير مخدر الحشيش والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم واستخدام السيارات فى عملية النقل والترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.