تأييد أحكام السجن المشدد للمتهمين بقتل شيخ معهد أزهري بقنا

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات بالمشدد من 5 لـ10 سنوات في واقعة اتهامهم بقتل شيخ معهد أزهري وإصابة آخرين بنجع حمادي بقنا وأيدت الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في القضية رقم 1955 جنايات نجع حمادي.وكانت قد عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي 14 متهمًا بالسجن 5 سنوات ومتهم آخر بالسجن 10 سنوات في قضية قتل شيخ معهد أزهري واصابة 3 آخرين بنجع حمادي.كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نجع حمادي، تلقت بلاغَا بمقتل "م. خ. ا" شيخ معهد أزهري، وإصابة 3 آخرين نتيجة إصابتهم بطلقات نارية، واشتعال النيران في منزل وسيارة ودراجة بخارية باستخدام زجاجات المولوتوف بسبب تجدد خلافات بين عائلتين بإحدى قرى نجع حمادي.ووجهت النيابة العامة للمتهمين في هذه القضية تهم القتل والشروع في قتل وحيازة أسلحة وزجاجات مولوتوف وإتلاف مسكن وإشعال النيران فى سيارة ودراجة بخارية بحق المتهمين.