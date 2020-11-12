اليونان: الحياة الليلية للشباب هي السبب في انتشار كورونا

أكد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن الشباب المتسكعين في الحانات هم المسئولون بشكل أساسي عن انتشار فيروس كورونا في اليونان.وقال ميتسوتاكيس لنواب البرلمان، في افتتاح النقاش حول الإجراءات الحكومية لاحتواء جائحة كورونا: "لقد جربنا العديد من الخطط لكن تصرفات بعض الشباب تسببت في نشر العدوى"، وفقًا لما ذكرته صحيفة كاثمريني اليونانية.وأضاف: "جميعنا يعلم مصادر تفشي فيروس كورونا، لكن بعض سلوكيات المجتمع قد تتسبب في خلق أزمة صحية للمجتمعات، وكان المصدر الرئيسي لانتشار كورونا هو ترفيه الشباب".واعترف ميتسوتاكيس بأنه كان ينبغي فرض قيود أكثر صرامة من قبل لتجنب انتشار كورونا، قائلًا: "كان بإمكاننا فرض استخدام أقنعة الوجه في كل مكان في وقت سابق والحد من الترفيه المسائي".فيما أصر على أن القفزة في عدد الإصابات ليست لها علاقة بإعادة فتح السياحة مرة أخرى، موضحًا أن الدول التي ظلت مغلقة تمامًا شهدت هي أيضًا حالة كبيرة من زيادة أعداد إصابات كورونا.