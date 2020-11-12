بريطانيا تتهم الصين بخرق اتفاقية هونج كونج

ذكر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن الصين خرقت الإعلان المشترك بشأن هونج كونج بعدما أمرت بكين بطرد أربعة نواب مؤيدين للديمقراطية من برلمان الإقليم.وقال راب: "فرض بكين قواعد جديدة لتجريد نواب منتخبين من عضويتهم البرلمانية في هونج كونج يرقى لخرق واضح للإعلان المشترك الصيني البريطاني الملزق قانونيا".وأضاف: "نكثت الصين مجددا بوعودها وقوضت مستوى الحكم الذاتي المرتفع الذي تتمتع به هونج كونج، سوف تدعم المملكة المتحدة شعب هونج كونج وانتقدت انتهاك حقوقه وحريته، وسوف نقوم نحن وشركاؤنا الدوليون بحمل الصين على الوفاء بالالتزامات التي وافقت عليها بكامل إرادتها بموجب القانون الدولي".وقال راب أيضا أمام النواب خلال استجواب في البرلمان إنه جرى استدعاء السفير الصيني بسبب تصرفات الصين.