«التصالح حياة».. كيف دعمت الدولة الفئات الأكثر احتياجًا في ملف «مخالفات البناء»

الخطة التنفيذية للمبادرة



أ- يتم اختيار المحافظات التي سيتم بدء التنفيذ بها بناء على أولوية الانتهاء من حصر المخالفات بالمحافظة.

ب- تم التنفيذ حتى الآن في محافظات: الأقصر وأسوان والمنيا والوادي الجديد.

ج- يتم دفع جديّة التصالح في المراكز التكنولوجية بالمحافظات.

د- استخدام سياسة الشمول المالي ليتم خصمه 16 أثناء الدفع الإلكتروني.

هـ - ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية.

و- يتم حساب التكلفة بشكل تقديري من خلال ضرب المساحة المخالفة x ثمن المتر في القرى.

ز- لا يوجد مبلغُ محدد لتكلفة الحالات، ويرجع ذلك لاختلاف كل حالة عن الأخرى بجانب أن القانون أعطى سلطة تقديرية للجنة التصالح لتقدير قيمة المصالحة.



الموقف الحالي للمحافظات التي تم التنفيذ بها



أ- محافظة أسوان

1- قرى مبادرة حياة كريمة بمرحلتيها الأولى والثانية (11 قرية)

2- عدد الحالات المستحقة لدفع جدية التصالح 95 حالة؛ وتم دفع مبلعُ جدية التصالح لهم.

3- التنفيذ على مدار ثلاث أيام (1 إلى 3 نوفمبر).



ب- محافظة الأقصر

1- قرى مبادرة حياة كريمة بمرحلتيها الأولى والثانية والثالثة (4 قرى)

2- عدد الحالات المستحقة لدفع جدية التصالح 10 حالات؛ وتم دفع مبلغ جدية التصالح لهم.

3- تم التنفيذ يوم 1 و2 نوفمبر.



ج- محافظة المنيا

1- قرى مبادرة حياة كريمة بمرحلتيها الأولى والثانية والثالثة (25 قرية)

2- عدد الحالات المستحقة لدفع قيمة التصالح 82 حالة؛ وتم دفع مبلغُ جدية التصالح لهم.

3- تم التنفيذ أيام 8 و9 و10 نوفمبر



‏د- محافظة الوادي الجديد



1- قرى مبادرة حياة كريمة بمرحلتيها الأولى والثانية والثالثة (13 قرية)

2- عدد الحالات المستحقة لجدية الدفع (4 حالات)

3- تم التنفيذ أيام 8 و9 و10 نوفمبر

وتشمل هذه الحالات: أن يبلغ مستوى الفقر أكثر من 70%،‏ أو مشمول بقاعدة تكافل وكرامة، أو من أهالي قرى حياة كريمة للمرحلة الأولى والثانية.2- أن يكون من الفئات الأولى للدعم، مثل: محدودي الدخل، والعمالة غير المنتظمة، والعاطلين عن العمل، والمرأة المعيلة والمطلقة، وذوي الاحتياجات الخاصة؛ وكبار السن، ومصابي الحروب والحوادث، وأهالي السجناء.ج- أن تتوافر فيه معايير الاستحقاق التي اشترطتها مؤسسة حياة كريمة:1- إفادة رسمية بختم النسر من وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي.2- بحث حالة اجتماعية من وزارة التضامن الاجتماعي والذي يوضع إن كان للشخص أي أملاك أخرى من عدمه ووضعه الحالي، وإن كان اسمه مدرجا بقاعدة تكافل وكرامة من عدمه.3- إفادة نهائية من فريق الرصد الميداني بعد البحث الميداني على البيوت للتأكد من صحة المعلومات المتداولة.‏د- توافر مستندات اللازمة لتقديم طلب التصالح وللتأكد من قبول طلب التصالح.م- عدم وجود أي ممتلكات أخرى لطالب التصالح أو لأقاربه من الدرجة الأولى شرط أن ‏يكون مقيم معه.و- أن تكون الحالات المستحقة أسر وليست أفراد لكي يتم توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة «التصالح حياة».