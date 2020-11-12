«التصالح حياة».. كيف دعمت الدولة الفئات الأكثر احتياجًا في ملف «مخالفات البناء»
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:11 م
أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة "التصالح حياة"، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية، يوم 25 سبتمبر، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وتخفيف عبء إجراءات التصالح في مخالفات البناء عن كاهل محدودي الدخل.
"الدستور" تقدم في هذا التقرير أهم أبرز المعلومات حول مبادرة «التصالح حياة»
أهداف المبادرة
وكانت أهم أهداف المبادرة هي استيعاب القدرات الشبابية المتطوعة وتوجيه جهودها نحو العمل الخيري والتنموي، وتوحيد كافة جهود الدولة في تقنين الأوضاع للمخالفين، والمساهمة في ضمان استقرار المواطنين الأكثر احتياجًا في منازلهم، والتكامل بين الجهات الشريكة في تبادل وتداول البيانات لتوفير الوقت والجهد.
الجهات المتعاونة
وجاءت المباراة بالتعاون مع عدة جهات من خلال عقد بروتوكولات مع مؤسسة صناع الخير، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي.
بدء التنفيذ
بدأت المبادرة في 25 سبتمبر 2020، ويستمر العمل بها حتى انتهاء فترة تقديم طلبات التصالح إلى لجنة التصالح، وهي الفترة التي مدها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حتى نهاية نوفمبر.
عدد الطلبات
وبلغ عدد طلبات التصالح الواردة للمبادرة حتى الآن 2 مليون و261 ألف طلب تصالح، من أصل 3 ملايين و160 ألف مخالفة في البناء.
نطاق عمل المبادرة ومعايير الاختيار
انطلقت المبادرة للعمل في 9 محافظات؛ هي أسوان، والأقصر، والوادي الجديد، والمنيا، وقنا، والبحيرة، ومطروح، وسوهاج، وأسيوط.
وجاء اختيار تلك المحافظات لتصنيفها الأكثر فقرًا وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء؛إضافة لكونها محافظات المرحلة الأولى من "حياة كريمة".
كريمة.
معايير الاستحقاق
جاءت المبادرة بعدة معايير لضمان وصول دعم التصالح للأشخاص الأكثر احتياجا، وتمثلت تلك المعايير في:
أ- أن ينطبق على طالب التصالح الشروط القانونية التي يستلزمها قانون التصالح.
ب- أن يكون ضمن الفئات التي تستهدفها مؤسسة حياة كريمة؛ وهي:
1- أن يكون من الفئات الأكثر احتياجًا أي الحالات التي يتوافر فيها الفقر متعدد الأبعاد، أي فقر خدمات وتعليم وصحة ودخل.
وتشمل هذه الحالات: أن يبلغ مستوى الفقر أكثر من 70%، أو مشمول بقاعدة تكافل وكرامة، أو من أهالي قرى حياة كريمة للمرحلة الأولى والثانية.
2- أن يكون من الفئات الأولى للدعم، مثل: محدودي الدخل، والعمالة غير المنتظمة، والعاطلين عن العمل، والمرأة المعيلة والمطلقة، وذوي الاحتياجات الخاصة؛ وكبار السن، ومصابي الحروب والحوادث، وأهالي السجناء.
ج- أن تتوافر فيه معايير الاستحقاق التي اشترطتها مؤسسة حياة كريمة:
1- إفادة رسمية بختم النسر من وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي.
2- بحث حالة اجتماعية من وزارة التضامن الاجتماعي والذي يوضع إن كان للشخص أي أملاك أخرى من عدمه ووضعه الحالي، وإن كان اسمه مدرجا بقاعدة تكافل وكرامة من عدمه.
3- إفادة نهائية من فريق الرصد الميداني بعد البحث الميداني على البيوت للتأكد من صحة المعلومات المتداولة.
د- توافر مستندات اللازمة لتقديم طلب التصالح وللتأكد من قبول طلب التصالح.
م- عدم وجود أي ممتلكات أخرى لطالب التصالح أو لأقاربه من الدرجة الأولى شرط أن يكون مقيم معه.
و- أن تكون الحالات المستحقة أسر وليست أفراد لكي يتم توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة «التصالح حياة».
الخطة التنفيذية للمبادرة
أ- يتم اختيار المحافظات التي سيتم بدء التنفيذ بها بناء على أولوية الانتهاء من حصر المخالفات بالمحافظة.
ب- تم التنفيذ حتى الآن في محافظات: الأقصر وأسوان والمنيا والوادي الجديد.
ج- يتم دفع جديّة التصالح في المراكز التكنولوجية بالمحافظات.
د- استخدام سياسة الشمول المالي ليتم خصمه 16 أثناء الدفع الإلكتروني.
هـ - ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية.
و- يتم حساب التكلفة بشكل تقديري من خلال ضرب المساحة المخالفة x ثمن المتر في القرى.
ز- لا يوجد مبلغُ محدد لتكلفة الحالات، ويرجع ذلك لاختلاف كل حالة عن الأخرى بجانب أن القانون أعطى سلطة تقديرية للجنة التصالح لتقدير قيمة المصالحة.
الموقف الحالي للمحافظات التي تم التنفيذ بها
أ- محافظة أسوان
1- قرى مبادرة حياة كريمة بمرحلتيها الأولى والثانية (11 قرية)
2- عدد الحالات المستحقة لدفع جدية التصالح 95 حالة؛ وتم دفع مبلعُ جدية التصالح لهم.
3- التنفيذ على مدار ثلاث أيام (1 إلى 3 نوفمبر).
ب- محافظة الأقصر
1- قرى مبادرة حياة كريمة بمرحلتيها الأولى والثانية والثالثة (4 قرى)
2- عدد الحالات المستحقة لدفع جدية التصالح 10 حالات؛ وتم دفع مبلغ جدية التصالح لهم.
3- تم التنفيذ يوم 1 و2 نوفمبر.
ج- محافظة المنيا
1- قرى مبادرة حياة كريمة بمرحلتيها الأولى والثانية والثالثة (25 قرية)
2- عدد الحالات المستحقة لدفع قيمة التصالح 82 حالة؛ وتم دفع مبلغُ جدية التصالح لهم.
3- تم التنفيذ أيام 8 و9 و10 نوفمبر
د- محافظة الوادي الجديد
1- قرى مبادرة حياة كريمة بمرحلتيها الأولى والثانية والثالثة (13 قرية)
2- عدد الحالات المستحقة لجدية الدفع (4 حالات)
3- تم التنفيذ أيام 8 و9 و10 نوفمبر