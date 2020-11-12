صحف دولية: زيارة السيسي اليونان تحفظ حقوق البلدين في شرق المتوسط

سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليونان، واعتبرتها زيارة مثمرة تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.وقالت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، إن زيارة الرئيس السيسي تعد الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين في شهر أغسطس الماضي، والتي من شأنها حفظ حقوق كلا البلدين.وتابعت أن هذه الاتفاقية أثارت غضب أطراف أخرى إقليمية لا تحظى بدعم المجتمع الدولي، وتعد هذه الزيارة أكبر رد على هذه الانتقادات.وأوضحت أن التعاون اليوناني المصري القبرصي يلقى دعمًا كبيرًا من الولايات المتحدة الأمريكية خصوصًا في ظل الإدارة الجديدة وأوروبا، حيث يعمل التحالف على صد أي عدوان إقليمي على حقوق الدول في شرق البحر الأبيض المتوسط.وأوضحت أن الخلافات في شرق البحر الأبيض المتوسط أدت إلى حشد عسكري كبير من قبل اليونان، ما أثار القلق الدولي من إمكانية اشتعال نزاع عسكري إقليمي في المنطقة.بينما أكد موقع "أحوال" التركي أن زيارة الرئيس السيسي اليونان كانت بمثابة تذكير للإدارة الأمريكية الجديدة بمدى عمق الأزمة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.وتابع أن النزاع على موارد الهيدروكربون في شرق البحر المتوسط ​​قد أثار وابلًا من المطالبات البحرية المتضاربة، مما زاد من التوترات السياسية في المنطقة.وأوضح أنه من المتوقع أن يكون للإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن دور كبير في مواجهة النزاعات الإقليمية في شرق البحر المتوسط والعمل على إعادة الاستقرار لها مرة أخرى.وقال مايكل كاربنتر مستشار السياسة الخارجية لبايدن، إن الإدارة الجديدة ستسعى إلى تعاون أوثق مع فرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى لمكافحة التحركات العدوانية في منطقة شرق المتوسط.كما أكدت صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية أن زيارة الرئيس السيسي اليونان تحمل الكثير من رسائل للسلام، فمصر تعد نموذجًا للدولة المعتدلة الرافضة للتطرف، والتي تسعى لمواجهة أي طرف دولي يرتدي عباءة الحفاظ على الإسلام.وتابعت أن رئيس وزراء اليونان تطرق خلال المؤتمر الصحفي المشترك لأهمية الزيارة في هذا التوقيت الذي تشهد فيه أوروبا معركة شرسة مع الإرهاب والتطرف، كما تواجه اليونان عدوانًا من قبل بعض الأطراف الإقليمية.