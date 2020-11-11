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حوادث

سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة خطوط البترول بحلوان

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:53 م
تشكيل عصابي
تشكيل عصابي
هدير مصطفي
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ألقى رجال مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد السيسى، القبض على عناصر تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص بمنطقة كفر العلو التابعة لدائرة القسم، تخصصوا فى ارتكاب جرائم سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب المارة بأراضي الفضاء.

وبإجراء النقيب أحمد الدالي معاون مباحث القسم التحريات، تبين أنهم قاموا بسرقة كمية من المواد البترولية من خط أنابيب البترول الخاص بإحدى شركات أنابيب البترول والمار بأحد الأراضى المستأجرة من شخص كمخزن بعد سفره لتركيا.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة أسفرت جهودها عن تحديد مرتكبى الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الأربعة، وبمواجهتهم اعترفوا باشتراكهم مع مستأجر المخزن بسرقة المواد البترولية ونقلها باستخدام سيارات وتخزينها فى خزانات كبيرة بقطعة أرض مسورة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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