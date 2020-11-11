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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

تأجيل الحكم على مدير مكتب وزير الاستثمار السابق لـ15 ديسمبر

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:54 م
تأجيل الحكم
تأجيل الحكم
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، مد أجل الحكم على "عمرو. ا. ا" مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقا، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و862 ألف جنيه، نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوى، الأمر الذي نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، وذلك لجلسة 15 ديسمبر.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وتامر محمد رياض وهيثم محمود، وأمانة وائل عبد المقصود.

وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، حيث إنه في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس ـ محافظة القاهرة بصفته من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة ـ مدير إدارة بالمكتب الفني لوزير الاستثمار ـ حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيه، بسبب استغلاله وظيفته وارتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابي، بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته تلك فى تحقيق منافع مادية وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.

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