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منوعات

حكم تربية الكلاب في المنزل

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:24 م
تربية الكلاب في المنزل
تربية الكلاب في المنزل
نعمات مدحت
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حكم تربية الكلاب في المنزل قضية أثارت جدلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من حسمها من قبل علماء الدين، حيث خرج مجموعة من العلماء أوضحوا مسألة تربية الكلاب بكل تفاصيلها، وتوضيح الأحكام الخاصة بها، لكن جمهور السوشيال ميديا بين الحين والآخر يفتح هذه المسألة التي حسمت منذ فترة كبيرة.

"الدستور" خلال السطور القادمة يرصد أحكام تربية الكلاب، وشروط تربيتها، وأنواعها، وجميع الأحكام الواردة بها.

 حكم تربية الكلاب في المنزل

الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، كشف في تصريحات صحفية له، عن أحكام تربية الكلاب واقتنائها لأي سبب غير منهي عنه بأنه جائز شرعًا، وأما تربيتها في المنزل للكبر والخيلاء أو إيذاء الجيران أو إخافتهم فهذا حكمه حرام شرعًا، موكدًا أن المعمول به في دار الفتوى الأخذ برأي المذهب المالكي بأن الكلب ليس نجسًا، وأن ملامسة الكلب لجسد الإنسان أو ثيابه، لا يترتب عليه نجاسة.

حكم تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة

دار الإفتاء المصرية، ردت على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، حول معرفة حكم تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة، وأجابت، بإنه يجوز اقتناء الكلاب التي يحتاجها المكلف في حياته وعمله، بشرط ألَّا يروع الآمنين أو يزعج الجيران، واقتناء الكلب المحتاج إليه لا يمنع مِن دخول الملائكة على قول كثيرٍ من أهل العلم.

وأما عن نجاسة الكلب ومكانه، فقالت الدار، إنه يمكن الأخذ في ذلك بمذهب السادة المالكية في القول بطهارة الكلب، ويُنصَح بوضعه في حديقة الدار إن وجدت، وإلَّا فليجعل الإنسان لنفسه في بيته مُصلًّى لا يدخله الكلب.

الشيخ عبدالله العمجي يوضح حكم تربية كلب في لرغبة الأبناء

قال الشيخ عبدالله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء، في مقطع فيديو مصور على صفحة الدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا يجوز تربية الكلاب في المنزل لرغبة الأبناء في ذلك، إلا لضرورة وحاجة ماسة مثل الصيد أو الحراسة أو الإناث لمن كبر سنه.

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