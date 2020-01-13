ما حكم تربية الكلاب فى المنزل؟.. الإفتاء تُجيب

كشف الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم تربية الكلاب في المنزل.



وقال علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الكلاب الذي يجوز اقتناؤه وتربيته في الكلب؛ هو الكلب الذي يكون للحراسة أو للصيد.



وأوضح «فخر»، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ردًا على سؤال: ما حكم تربية الكلاب في المنزل؟.. أنه لا يجوز تربية الكلب المدلل في البيت؛ إلا أن بعض الفقهاء أجازوا ذلك لكن بشرط أن يكون صاحبه يحتاج إليه احتياجًا شديدًا، وتكون له منفعة مثل الكفيف الذي لا يهتدي إلى الطريق الصحيح وهذا الكلب يدله عليه.

