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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

ضبط 15 متهمًا بممارسة البلطجة على المواطنين

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:17 م
الأمن
الأمن
مريم جبل- عمرو المزيدي
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تمكن قطاع الأمن العام، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، من ضبط 15 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة.

وتحرير 185 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 5 دراجات نارية مسروقة، وضبط 20323 مخالفة مرورية، فحص 55 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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