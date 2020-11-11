ضبط 15 متهمًا بممارسة البلطجة على المواطنين
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:17 م
مريم جبل- عمرو المزيديطباعة
تمكن قطاع الأمن العام، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، من ضبط 15 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة.
وتحرير 185 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 5 دراجات نارية مسروقة، وضبط 20323 مخالفة مرورية، فحص 55 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم.
يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وتحرير 185 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 5 دراجات نارية مسروقة، وضبط 20323 مخالفة مرورية، فحص 55 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم.
يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.