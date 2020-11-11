ضبط 31 سلاحًا ناريًا خلال 24 ساعة

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، من ضبط 31 قطعة سلاح نارى بحوزة 24 متهمًا، ضمت «3 بنادق آلية، طبنجة، 27 فرد محلى، 21 طلقة مختلفة الأعيرة، 131 قطعة سلاح أبيض».تنفيذ 45021 حكمًا قضائيًا متنوعًا بإجمالى 5359 محكومًا عليه، ضمت 175 حكم جناية، 13719 حكم حبس جزئى، 2642 حكم حبس مستأنف، 21956 حكم غرامة، 6529 حكم مخالفة.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.