«نيكي» يغلق عند قمة 29 عاما مع استمرار تزايد آمال اللقاح

صعد المؤشر نيكي الياباني ليغلق عند مرتفع جديد في 29 عاما، إذ ما زال المستثمرون يأملون في تعاف عالمي سريع من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) بدعم من تطورات تتعلق باللقاح.وأغلق المؤشر نيكي القياسي على زيادة 1.78% عند 25349.6 نقطة، مسجلا أعلى مستوى عند الإغلاق منذ يونيو 1991.كما واصل المؤشر المكاسب للجلسة السابعة على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ أكتوبر تشرين الأول 2019.وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.66% ليسجل 1723.65 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من فبراير، وساد الارتفاع جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو باستثناء ثلاثة.وإلى جانب التفاؤل الذي أعقب إعلان شركة صناعة الأدوية الأمريكية فايزر يوم الإثنين أن نتائج تجاربها الأولية أظهرت أن اللقاح التجريبي لكورونا فعال بأكثر من 90%، قال محللون إن الأسهم اليابانية تدعمت بنتائج أعمل إيجابية لشركات وانحسار الضبابية السياسية في الولايات المتحدة.