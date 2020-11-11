الليلة.. مناقشة مسرحية «أفراح القبة» بـ القومى للمسرح

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية٬ بمقره الكائن في شارع حسن صبري بالزمالك٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ حلقة نقاشية لتقديم دراسة نقدية حول مسرحية "أفراح القبة".يتحدث فيها الناقد المسرحي يسري حسان مدير تحرير جريدة المساء، والكاتبة أمنية طلعت، ويدير اللقاء الناقد المسرحي محمد الروبي رئيس تحرير جريدة مسرحنا، بحضور عدد من أبطال العرض."أفراح القبة" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، بطولة "عبد المنعم رياض، محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، محمد عبدالقادر، جيهان أنور، يوسف مصطفى، مينا نادر، جورج أشرف، هايدى عبدالخالق، عبير الطوخي، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق"، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.ويقام اللقاء مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.