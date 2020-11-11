أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 11-11-2020
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:16 ص
هبه محمدطباعة
ترتفع مؤشرات البحث على "جوجل" من قبل المواطنين على أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق وأسعار الكتاكيت البلدي، وذلك لأنها الوسيلة السهلة والبسيطة التي يمكن من خلالها للمواطن المصري معرفة أسعار الكتاكيت والدواجن في الأسواق، وللعلم تكون بورصة أسعار الكتاكيت بالشركات المحدثة بشكل يومي وفقًا لـ أسعار بورصة الدواجن مختلفة كل يوم على حسب السوق.
ويقدم "الدستور" تقريرًا يوميًا يشمل جميع أسعار الدواجن والكتاكيت البلدي والبيضاء يومًا بيوم في الأسواق بشكل دوري، وسيتم عرض هذه الأسعار وفقًا لـ أسعار بورصة الدواجن اليوم ومتغيرات الاقتصاد الذي يختلف يوم عن آخر.
ويقدم "الدستور" كافة المعلومات والتفاصيل الجديدة عن أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الأربعاء 11-11-2020، وهي كالآتي:
أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأربعاء 11-11-2020، وفقًا لسعر التداول بين الشركات.
1 - أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الأربعاء 11-11-2020، حيث تتراوح ما بين 7.75 جنيه إلى 10 جنيهات للفرخ.
2 - أسعار الكتاكيت الساسو في الأسواق اليوم الأربعاء 11-11-2020، والتي تتراوح ما بين 4.25 جنيه إلى 6 جنيهات للفرخ.
3 - أسعار الكتاكيت البلدي في الأسواق اليوم الأربعاء 11-11-2020، وذلك من 3 إلى 5 جنيهات للفرخ.
4 - أسعار الكتاكيت الأهالي في الأسواق اليوم الأربعاء 11-11-2020، تتراوح ما بين 7 إلى 9 جنيهات للفرخ.
5 - أسعار الكتاكيت الشركات في الأسواق اليوم الأربعاء 11-11-2020، تتراوح ما بين 9 إلى 11 جنيهًا للفرخ.
وتشمل بورصة الكتاكيت في الأسواق، اليوم الأربعاء 11-11-2020، "أسعار الكتاكيت البيضاء - أسعار الكتاكيت الساسو - أسعار الكتاكيت البلدي - أسعار الكتاكيت الأهالي - أسعار الكتاكيت بالشركات"، وسجلت أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الأربعاء 11-11-2020، مابين 6.5 إلى 8.5 جنيه للكتكوت الواحد، مقابل 7 - 9 جنيهات سعر للكتكوت، وهذه الأسعار وفقًا لسعر التداول ما بين الشركات.
ويقدم "الدستور" تقريرًا يوميًا يشمل جميع أسعار الدواجن والكتاكيت البلدي والبيضاء يومًا بيوم في الأسواق بشكل دوري، وسيتم عرض هذه الأسعار وفقًا لـ أسعار بورصة الدواجن اليوم ومتغيرات الاقتصاد الذي يختلف يوم عن آخر.
أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأربعاء 11-11-2020
ويقدم "الدستور" كافة المعلومات والتفاصيل الجديدة عن أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الأربعاء 11-11-2020، وهي كالآتي:
أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأربعاء 11-11-2020، وفقًا لسعر التداول بين الشركات.
1 - أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الأربعاء 11-11-2020، حيث تتراوح ما بين 7.75 جنيه إلى 10 جنيهات للفرخ.
2 - أسعار الكتاكيت الساسو في الأسواق اليوم الأربعاء 11-11-2020، والتي تتراوح ما بين 4.25 جنيه إلى 6 جنيهات للفرخ.
3 - أسعار الكتاكيت البلدي في الأسواق اليوم الأربعاء 11-11-2020، وذلك من 3 إلى 5 جنيهات للفرخ.
4 - أسعار الكتاكيت الأهالي في الأسواق اليوم الأربعاء 11-11-2020، تتراوح ما بين 7 إلى 9 جنيهات للفرخ.
5 - أسعار الكتاكيت الشركات في الأسواق اليوم الأربعاء 11-11-2020، تتراوح ما بين 9 إلى 11 جنيهًا للفرخ.
وتشمل بورصة الكتاكيت في الأسواق، اليوم الأربعاء 11-11-2020، "أسعار الكتاكيت البيضاء - أسعار الكتاكيت الساسو - أسعار الكتاكيت البلدي - أسعار الكتاكيت الأهالي - أسعار الكتاكيت بالشركات"، وسجلت أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الأربعاء 11-11-2020، مابين 6.5 إلى 8.5 جنيه للكتكوت الواحد، مقابل 7 - 9 جنيهات سعر للكتكوت، وهذه الأسعار وفقًا لسعر التداول ما بين الشركات.