تصدر رابط منصة البث المباشر للفصول الافتراضية stream.moe.gov.eg محركات البحث خلال الساعات الماضية، على محرك البحث الشهير"جوجل" وذلك منذ بدء العام الدراسي الجدي 2020-2021، من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وتعتبر من بين المنصات الإلكترونية الـ 6 المخصصة للطلاب حيث تهدف إلى تواصل فعال بديل للحصص المدرسية عبر شبكة العنكبوتية "الإنترنت" وذلك باستخدام برامج التعليم عن بعد، تسهيلا على الطلاب حتى يتمكنوا من مواصلة الدروس الخاصة بهم عبر منصة البث المباشر.

منصة البث المباشر للفصول الافتراضية stream.moe.gov.eg، التابعة لوزارة التربية والتعليم بدأت في بث الدروس، يوم الأحد 4 أكتوبر الماضي من العام الجاري 2020، وتعتبر بديل للتعليم المدرسي، وتععد حلقة وصل بين الموقع والمعلمين والطلاب.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الذين يريدون الدخول عبر منصة البث المباشر للفصول الافتراضية، اتباع الخطوات التالية حتي يتم استخدام المنصة بشكل صحيح وهي:

- الدخول على منصة البث المباشر للفصول الافتراضية، من خلال الرابط الآتي: stream.moe.gov.eg

- ثم يقوم الطالب باختيار المرحلة الدراسية سواء الابتدائية، أو الاعدادية ، أو الثانوية، أو التدريب التكنولوجي.

ـــــ اختيار الصف الدراسي الخاص بالطالب.، ويكتب الطالب المادة وموعد الدرس الذي يرغب في المشاركة فيه، وبعد الضغط على المادة تظهر أمام الطالب لوحة يوجد بها خيارين هما: تنزيل تطبيق Windows - شاهد على الويب بدلاً من ذلك.

وفي حالة اختيار الطالب لـ شاهد الويب بدلاً من ذلك سيظهر أمام خيارين هما تسجيل الدخول - الانضمام كمجهول، وفي حالة اختيار تسجيل الدخول على تسجيل البريد الإلكتروني والبيانات الخاصة بالطالب، وفي حالة اختيار الانضمام كمجهول، سيدخل الطالب على لوحة جديدة.