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مصر

«شئون التعليم والطلاب» يناقش الاستفادة من بنك المعرفة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:47 ص
مجلس شؤون التعليم
مجلس شؤون التعليم والطلاب
اسراء جمال وريم محمود
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عقد مجلس شئون التعليم والطلاب، اجتماعه أمس الإثنين، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتور أيمن عاشور، نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان.

ووجه وزير التعليم العالي بضرورة الاستفادة من المجمع في خلق بيئة ثقافية وفنية وعلمية تساعد على اكتشاف المواهب، ورعايتها، وتقديمها للمجتمع؛ ليكون مجمع الفنون منارة للفكر والإبداع تشجع على التفاعل الثقافي والفني لشباب الجامعات والجمهور بصفة عامة.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية التحول الرقمي بالجامعات المصرية، والذي أصبح أسلوب حياة ليس فقط في ظل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من نظام إدارة التعليم "LMS" التابع لبنك المعرفة المصري، في ظل التحول الرقمي، ورفع كفاءة البنية التحتية والمعلوماتية للجامعات، مؤكدًا على ضرورة مشاركة أعضاء المجلس في عرض وجهات نظرهم لتحقيق أقصى استفادة من هذا النظام.

وأشار الدكتور إلى أن لقاء اليوم هو لقاء تعاوني بين وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم؛ للاستفادة من إمكانيات بنك المعرفة، والذي تم استثماره بشكل كبير وحقق نجاحات كثيرة.

ومن جهته، أضاف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن بنك المعرفة بدأ منذ عام 2015، والذي أصبح مصدرًا مصريًا لخدمة كل القطاعات المصرية في العديد من المجالات العلمية.

كما استعرض شوقي منصة نظام إدارة التعليم، والتي استخدمتها وزارة التربية والتعليم منذ عام 2018، والتي استهدفت مرحلة الصف الأول الثانوي، تلاها مرحلتا الثاني والثالث الثانوي.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير لاستفسارات أعضاء هيئة التدريس ووجهات نظرهم المختلفة حول منصة نظام إدارة التعليم، وكيفية تحقيق أقصى استفادة لخدمة طلاب الجامعات المصرية.

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