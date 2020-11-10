خروج 14 برلمانيا من دوائر المنوفية و4 آخرين يتنافسون في الإعادة

أسفرت الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشعب 2020 في محافظة المنوفية عن خروج 14 نائبا برلمانيا في دوائر محافظة المنوفية، ويخوض 4 نواب جولة الإعادة ومنهم من قرر عدم خوض الانتخابات مرة أخرى، ومنهم النائب السابق عن دائرة الباجو معتز كمال الشاذلي نجل السياسي الراحل كمال الشاذلي، والنائب عن نفس الدائرة الدكتور محمود بسيوني، كذلك النائبين محمد الحشاش وفايز بركات عن دائرة أشمون، والنائب السابق شامي المشد عضو مجلس النواب عن دائرة السادات، والنائب شديد أبو هندية عن دائرة شبين الكوم.ويعتبر النائب السابق هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالمنوفية، أبرز الأسماء التي شملتها رياح التغيير والذي لم يوفق لتحقيق فوزه ودخول جولة الإعادة،.كما لم يوفق النائب السابق أحمد رفعت عضو مجلس النواب عن دائرة قويسنا وبركة السبع، كما اعتذر النائب السابق مليجي فتوح عضو مجلس النواب السابق بنفس الدائرة لمؤيديه ولم يخض الجولة أساسا.وعصفت الجولة الأولى بالنائب ماجد أبو الخير عضو مجلس النواب السابق عن دائرة شبين الكوم، على الرغم من ترشحه فرديًا على قوائم مستقبل وطن، وكذلك خرج اللواء أحمد مدين عضو مجلس النواب السابق عن نفس الدائرة بعد خوضه المرحلة الأولى.وفي دائرة منوف والسادات وسرس الليان لم يحالف الحظ الكاتب الصحفي أسامة شرشر عضو مجلس النواب السابق عن دائرة منوف وسرس الليان، في الدخول لمرحلة الإعادة بسبب اتساع الدائرة ووجود أكثر من مرشح في مدينة سرس الليان، كذلك تقديم أكثر من مرشح خلال فترة ما قبل الانتخابات العديد من الخدمات عن طريق الدعم المالي للقرى، وكذلك لم يوفق في نفس الدائرة عبد الحكيم شاهين المرشح المستقل.وسقط الدكتور عبد الحميد الشيخ عضو مجلس النواب السابق عن دائرة الشهداء وتلا في الدخول للإعادة، وذلك بعد استبعادة من مستقبل وطن ودخول أكثر من منافس قوي بالدائرة.وفي المقابل نجح 4 من أعضاء مجلس النواب في حجز مقاعد في جولة الإعادة بدوائر محافظة المنوفية، وذلك في 3 دوائر.ونجح النائبان السابقان صابر عبد القوي، مرشح حزب مستقبل وطن، كأحد أطراف جولة الإعادة للمنافسة على إحدى المقاعد، كما ينافس النائب المستقل العميد محمود محيي الدين.وفي دائرة منوف وسرس الليان والسادات، يدخل النائب الحالي أيمن معاذ وكيل لجنة الزراعة، جولة الإعادة بمعاونة حزب مستقبل وطن، كما نجح النائب إبراهيم خليف النائب الحالي عن دائرة تلا والشهداء كواحد من ضمن 4 مرشحين متنافسين للفوز على مقعدين في الدائرة، بجولة الإعادة المقرر لها الشهر القادم.