«الكاثوليكية» تحتفل بعيد القديس لاون الكبير
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:28 م
مونيكا جرجس- ماريان رسمىطباعة
تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم، بعيد القديس لاون الكبير، البابا ومعلم الكنيسة، وروي الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني سيرته، مشيرًا إلى أنه ولد في إيطاليا وصار رئيس شمامسة ومستشارًا للبابوات.
وتابع "الفرنسيسكاني": اعتلى الكرسي البطرسي نحو عام 440، فكان راعيًا صالحًا وأبًا للنفوس سعى بكل وسيلة إلى دعم الإيمان القويم، فدافع عن وحدة الكنيسة ضد الهراطقة، ووقف قدر استطاعته فى وجه البرابرة الذين احتلوا روما ونهبوها، ودعا إلى عقد مجمع خلقيدونية المسكوني عام 451، وأرسل إليه مندوبين فرحب بهم آباء المجمع الـ 600 وهم شرقيون باستثناء 5 منهم، وصادقوا على الرسالة التى حدد فيها البابا لاون الإيمان القويم.
وللبابا لاون مواعظ باللاتينية ذات قيمة عظيمة ورحل في 10 نوفمبر عام 461، ودفن في كنيسة القديس بطرس.
وتابع "الفرنسيسكاني": اعتلى الكرسي البطرسي نحو عام 440، فكان راعيًا صالحًا وأبًا للنفوس سعى بكل وسيلة إلى دعم الإيمان القويم، فدافع عن وحدة الكنيسة ضد الهراطقة، ووقف قدر استطاعته فى وجه البرابرة الذين احتلوا روما ونهبوها، ودعا إلى عقد مجمع خلقيدونية المسكوني عام 451، وأرسل إليه مندوبين فرحب بهم آباء المجمع الـ 600 وهم شرقيون باستثناء 5 منهم، وصادقوا على الرسالة التى حدد فيها البابا لاون الإيمان القويم.
وللبابا لاون مواعظ باللاتينية ذات قيمة عظيمة ورحل في 10 نوفمبر عام 461، ودفن في كنيسة القديس بطرس.