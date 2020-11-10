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الكرازة

«الكاثوليكية» تحتفل بعيد القديس لاون الكبير

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:28 م
الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية بمصر
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم، بعيد القديس لاون الكبير، البابا ومعلم الكنيسة، وروي الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني سيرته، مشيرًا إلى أنه ولد في إيطاليا وصار رئيس شمامسة ومستشارًا للبابوات.

وتابع "الفرنسيسكاني": اعتلى الكرسي البطرسي نحو عام 440، فكان راعيًا صالحًا وأبًا للنفوس سعى بكل وسيلة إلى دعم الإيمان القويم، فدافع عن وحدة الكنيسة ضد الهراطقة، ووقف قدر استطاعته فى وجه البرابرة الذين احتلوا روما ونهبوها، ودعا إلى عقد مجمع خلقيدونية المسكوني عام 451، وأرسل إليه مندوبين فرحب بهم آباء المجمع الـ 600 وهم شرقيون باستثناء 5 منهم، وصادقوا على الرسالة التى حدد فيها البابا لاون الإيمان القويم.

وللبابا لاون مواعظ باللاتينية ذات قيمة عظيمة ورحل في 10 نوفمبر عام 461، ودفن في كنيسة القديس بطرس.

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