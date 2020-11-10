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فن

مسلسل خيط حرير الحلقة 5.. الأحداث ومواعيد عرض المسلسل

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:36 م
خيط حرير
خيط حرير
محمد قدري
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واصلت أحداث مسلسل خيط حرير الحلقه 5، في الاشتعال خلال الحلقات الماضية وانتشرت فيديوهات ومقاطه المسلسل على السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية وزاد الصراع بين شخصية "مسك" التي تقدمها مي عز الدين وشخصية "حازم" التي يقدمها نيقولا معوض.

 أحداث مسلسل خيط حرير الحلقه 5

وشهدت الحلقة بداية التعارف بين شخصية حازم ومسك ولكنه كذب عليها وأخبرها انه مدير الـ HR وأنا ليس صاحب الشركة وطلب من مدير الـ HR أن يبادله الأدوار أمام مسك، وبالفعل بدأ التعارف عليها وعزمها على  الوجود في عشاء بأحد المطاعم، في الوقت الذي تسير فيه الأحداث في الوقت المعاصر بعد سيطرة مسك على النسبة الكبرى من أسهم الشركة وبدأ حازم في التخطيط لابعادها عن إدارة الشركة.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل خيط حرير الحلقه 5

يعرض مسلسل "خيط حرير" على شاشة قناة ON وON DRAMA الذي يعرض من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 45: 7 مساءا ويعاد الساعة 30:1 بعد منتصف الليل والساعة 1 ظهرا بينما يعرض على قناة أون دراما في تمام الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحا والساعة 3 ظهرا حيث تدور أحداثه حول "مسك"، الذي تجسد دورها الفنانة مي عز الدين التي يتوفى زوجها ويتركها تعاني مشاكل فاضحة مع زوجته السابقة ونجله الوحيد على الميراث.

أبطال مسلسل خيط حرير

مسلسل خيط حرير من بطولة النجمة مي عز الدين والفنان نيقولا معوض، والفنانة سوسن بدر والفنان محمود عبد المغني والفنان أحمد خليل والفنانة مي سليم والفنان محمد على رزق والفنانة حنان سليمان والفنانة صفاء الطوخي والفنان حازم سمير وغيرهم من نجوم الفن، المسلسل من إخراج إبراهيم فخر وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني للمنتج تامر مرسي.

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