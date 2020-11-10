هزة أرضية تضرب مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق

ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر، اليوم الثلاثاء، مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق.ونقلت فضائية "الحدث" عن مركز رصد أوربي أن الهزة وقعت على الحدود مع إيران.وفي وقت سابق من اليوم، ضربت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر سواحل قضاء قوش أداسي بولاية أيدن غربي تركيا.وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن "الهزة وقعت بحلول الساعة الحادية عشرة والنصف مساء قبالة خليج قوش أداسي".وأوضحت أن "الهزة وقعت على مسافة 18 كم من الخليج وعلى عمق 6.98 كم تحت سطح البحر".