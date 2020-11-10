إيهاب فهمى: «اللى بيقول عبلة كامل عندها سرطان يقولنا مصدره»

ردّ الفنان إيهاب فهمي، وكيل نقابة المهن التمثيلية، على الأخبار التي انتشرت منذ قليل أخبار تفيد بإصابة الفنانة الكبيرة عبلة كامل بسرطان، وهو الآن في مراحله الأخيرة وتمكث في منزلها بصحبة أسرتها متمسكة بالدعاء والصلاة في مواجهة المرض.وقال "فهمي"، في تصريحات لـ"الدستور"، "معنديش معلومة بالكلام ده واللي مطلعين الخبر ده لو جامدين أوي كده يقولولنا المصدر إيه لإن إحنا معندناش فكرة خالص الصراحة".يشار إلى أن الفنانة عبلة كامل قدمت آخر أعمالها منذ ثلاث سنوات وكان الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وعرض على قناة mbc مصر، وكان من تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين أبرزهم رانيا فريد شوقي وراندا البحيري ورياض الخولي.