أمن الجيزة يشن حملة لإزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية بالهرم

شن ضباط إدارة شرطة المرافق، بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء بالمحافظة، حملة لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وإزالة الإشغالات والتعديات التى من شأنها التأثير السلبي على حركة سير المواطنين.أسفرت حملة استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، وبولاق الدكرور، وشارع الهرم، ومدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، عن إزالة عشرات المخالفات الخاصة بالمحلات التجارية، والمقاهى، والباعة المتجولين، بالإضافة إلى إزالة استاندات وحواجز حديدية، ومدرجات بيع فاكهة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.