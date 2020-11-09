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سياسي

مؤشرات أولية: إعادة بين مرشحى «مستقبل وطن» و«مصر الحديثة» بحدائق القبة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:20 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
أشرف لاشين
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أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2020، التي أعلنتها اللجنة العامة بالدائرة الخامسة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، ومقرها قسم حدائق القبة ومخصص لها مقعد واحد عن إجراء جولة الإعادة بين مرشح حزب مستقبل وطن ومرشح حزب مصر الحديثة.

ووفقًا لما تم الإعلان عنه فإن إجمالي الأصوات التي حصل عليها كل من سيد نصر مرشح حزب مستقبل وطن هو 9835 صوتًا، ومرشح حزب مصر الحديثة حسين أبوجاد هو 9335 صوتًا.

بينما حصل كل من أحمد فاروق العزب 8828 صوتًا، وسعيد رضا الوسيمي 6930 صوتًا، وخالد شعبان 3593 صوتًا، وحشمت فهمي 3613 صوتًا، وسلوي همام 1080 صوتًا، وسيد خضير 652 صوتًا.

وأجريت عمليات التصويت للجولة الأولى للمرحلة الثانية لانتخابات النواب فى 13 محافظة فقط وهى: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويذكر أن هناك نحو 31 مليون ناخب يصوتون فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 70 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاض "أساسي واحتياطي"، لاختيار 142 نائبًا من بين 284 مرشحًا أساسيًا "قائمة"، و142 نائبًا من بين 2084 مرشحًا "فردى".

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