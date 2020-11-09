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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حددها القانون بـ 24 ساعة.. «الوطنية للانتخابات» تستعد لـ«معركة الطعون»

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:12 ص
فرز الأصوات
فرز الأصوات
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انتهت أمس الأحد، عملية التصويت لانتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية، وبدأت عمليات الفرز للأصوات، ليتم تحديد الفائز أو من سيخوض جولة الإعادة بنظام الفردى والقائمة.

ووفقا للجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب والذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه مع انتهاء التصويت، سيكون هناك فترة تقدم بالتظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة، وذلك خلال 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة الحصر العددى للأصوات على أن يكون الطلب مشفوعًا بمستندات، لتفصل الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، ويتم إخطار مقدم التظلم خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره.

ويتضمن القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014، إلزاما على الهيئة الوطنية للانتخابات بفحص التظلمات التى تقدم إليها بشأن أى إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز فى الانتخاب فى موعد أقصاه 24 ساعة، وذلك بهدف تحقيق مزيد من السرعة فى سير العملية الانتخابية وعدم إطالتها.

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