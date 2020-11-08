«عمليات قومي المرأة»: تلقينا 51 شكوى على مدار يومي الانتخابات

واصل المجلس القومي للمرأة دوره في متابعة سير العملية الانتخابية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، التي عقدت خلال يومي 7-8 نوفمبر، من خلال غرفة العمليات المركزية وفرق المتابعين المحليين بالمحافظات.وأعلنت أمل عبد المنعم مديرة غرفة العمليات المركزية بالمجلس، تلقى 51 شكوى واستفسار على مدار يومي الانتخابات، تم استقبالها من خلال الخط المختصر 15115 وفروع المكتب بجميع محافظات الجمهورية.وأشارت مديرة الغرفة إلى أن أغلب الشكاوى جاءت حول الاستعلام عن اللجان الانتخابية، وتم إفادتهم بمعلومات اللجنة من خلال الاستعلام الفوري على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، كما وردت طلبات بالعمل على تغيير المقرات الانتخابية مستقبلا نظرا لبعدها عن محل الإقامة، وتم رفع الطلبات على بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لرئاسة الوزراء بجانب تلقي بعض الشكاوى المتعلقة بتجاوزات انتخابية فردية مختلفة بمحيط المقار الانتخابية في بعض المحافظات، وتم التواصل مع غرف عمليات المحافظين وغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، وغرفة عمليات مجلس الوزراء وتم التدخل لحل هذه الشكوى على الفور.وخلال المتابعة الميدانية لفرق المتابعين المنتشرين بمحافظات المرحلة الثانية، تم رصد تصدر المرأة المشهد الانتخابي بأغلب المحافظات خلال اليومين رغم التقلبات الجوية، والتزام اللجان الانتخابية بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا المستجد، وتوفير تغطية أمنية محكمة بالمقرات، وتواجد فرق عمل تطوعية ومن غرف المحافظين للاستعلام عن اللجان بجانب استجابة الجهات المعنية للشكاوى والبلاغات بشكل فورى وإزالة العقبات أمام الناخبين.