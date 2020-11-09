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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم فى البنوك

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:35 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
حسين العمدة
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تقدم «الدستور» أسعار العملات الأجنبية والعربية وأسعار الصرف أمام الجنية المصري في مختلف البنوك المصرية، اليوم الإثنين الموافق 9 -11 -2020، والتي تختلف من بنك لأخر سواء في البنوك المصرية الحكومية أو الخاصة، وذلك طبقا لسياسية العرض والطلب التي تستند عليها منظومة تحرير الصرف.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه 

وجاءت أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلى المصري، هي نفس أسعار العملات في بنك مصر سواء عند البيع أوالشراء في أبرز العملات، وهي الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والأسترليني والين الياباني والريال السعودي.

وسجل الدولار الأمريكي 15.63 جنيه مصري للشراء، و15.73 جنيه مصري عند البيع، كما تباين سعر اليورو الأوروبي في سعره بمختلف البنوك ليسجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 18.4371 جنيه مصري للشراء، 18.703 جنيه مصري للبيع.

وسجل سعر الجنية الأسترليني 20.4659 جنية مصري عند الشراء، و20.7274 جنيه مصري للبيع، وسجل سعر الين الياباني عند الشراء 15.0636 جنيه مصري، كما سجل عند البيع 15.2452 جنيه مصري.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند الشراء 4.0809 جنيه مصري، وعند البيع 4.1942 مصري.

أسعار العملات الأجنبية في البنك التجاري الدولي

أسعار العملات الأجنبية في البنك التجاري الدولي ((CIB، اختلفت أسعارها عن بنكي "مصر والأهلي المصري"، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي عند الشراء 15.61 جنيه مصري، وعند البيع 15.71 جنيه مصري.

وقال البنك التجاري الدولي في مصر، إن سعر اليورو الأوروبي سجل عند الشراء 18.4136 جنيه مصري، وعند البيع 18.6792 جنيه مصري، فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني عند الشراء 20.4397 جنيه مصري، وسجل عند البيع 20.7011 جنيه مصري، كما سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي عند الشراء 4.0704 جنيه مصري، أما عند البيع 4.1889 جنيه مصري.

وسجل الدينار الكويتي عند الشراء 48.3911 جنيه مصري، أما سجل عند البيع 51.466 جنيه مصري، كما سجل الفرنك السويسرى عند الشراء 17.2296 جنيه مصري، أما عند البيع سجل 17.4886 جنيه مصري.

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