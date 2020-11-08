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مصر

إقبال كثيف من الناخبين على لجنة شريف حجازي بمصر الجديدة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 09:24 م
لجنة شريف حجازي بمصر
لجنة شريف حجازي بمصر الجديدة
عمرو المزيدي - هدير مصطفى
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شهدت لجنة شريف حجازي مناع بمصر الجديدة إقبالًا كثيفًا للناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للمرحلة الثانية من انتخابات برلمان 2020 وسط إجراءات أمنية ووقائية عالية المستوى.

واستعدت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة لتأمين انتخابات مجلس النواب.

تم تكثيف الخدمات الأمنية في محيط المنشآت المهمة والحكومية، إضافة إلى انتشار قوات التدخل السريع بالمحاور والطرق الرئيسية لمتابعة الحالة الأمنية بنطاق مديرية الأمن وأمام وفى محيط اللجان، كما تواجدت الخدمات المرورية على جميع الطرق والمحاور لمنع وقوع أي كثافات مرورية وتعيين خدمات نسائية باللجان المختلفة لمساعدة الناخبات في الإدلاء بأصواتهن

ويصوّت الناخبون فى القاهرة لاختيار 62 نائبًا، منهم 31 "قائمة" و31 "فردى" من بين 433 مرشحا "فرديا" بـ 19 دائرة، وتتوزع المقاعد الفردية، بواقع مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، مقعدًان لـدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، مقعد لـدائرة الزيتون والأميرية، مقعد لـ"حدائق القبة" و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، مقعدان لدائرة "التجمع الخامس" التى تضم "النزهة – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية"، مقعدان لدائرة السلام، ومقعدان لـ"عين شمس" ومقعدان لـ"المطرية" ومقعدان لـ"المرج"، مقعد لدائرة الجمالية التى تضم "منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي"، مقعد لدائرة عابدين التى تضم "الوايلى – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل"، مقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم ومقعد لـ"مصر القديمة"، 3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد لـ"المعادي"، و3 مقاعد لدائرة حلوان التى تضم "المعصرة - حلوان - 15 مايو - التبين".

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