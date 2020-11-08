ما هي مواعيد عمل بنك مصر خلال أيام الأسبوع

تستمر عمليات البحث حول مواعيد عمل بنك مصر، عبر محرك البحث الشهير جوجل، من قبل المواطنين بصفة مستمرة، وذلك نظرًا للخدمات التي يقدمها البنك لعملائه، حيث تعمل بعض الفروع التابعة لبنك مصر على مدار الأسبوع، حتى في العطلات الرسمية، بينما تعمل فروع آخر طوال الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت، على حسب المنطقة والمحافظة التابعة لها البنك، وتقتصر الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك في غير مواعيد عمله الرسمية وأيام العطلات، على تقديم خدمات الإيداع والسحب وتغيير العملات.

مواعيد عمل بنك مصر

ونظرأ للظروف التي يمر بها العالم من اجتياح وباء كورونا المستجد، الذي انتشر في بقاع الأرض وراح ضحيته الآلاف حول العالم، ووتسهيلا على المواطنين وحفاظًا على سلامتهم، وتلبية لرغبة العملاء، قررت إدارة بنك مصر امتداد ساعات العمل بفروعه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية حتى الساعة الرابعة مساءً بدلا من الثالثة مساءً، حيث يفتتح أبوابه في تمام التاسعة صباحا.

فروع بنك مصر

ويشار إلى أن بنك مصر تتعدد فروعه حيث تزيد عن 620 فرعاً، منها 55 فرعاً تعمل حتى الساعة الخامسة مساءً، و 548 فرعاً تعمل حتى الرابعة مساءً، وتستقبل العملاء حتى الثالثة مساءً، و 13 فرعاً تعمل 24 ساعة بداخل الموانئ والمطارات والفنادق السياحية، ومنها 6 فروع تعمل حتى الساعة السابعة مساءً بالنوادي والمولات التجارية.

وتلبية لاحتياجات الجمهور تعمل فروع البنك على نظام على مجموعات، فهناك مجموعة من الفروع تعمل في أيام العطلة الرسمية يومي الجمعة والسبت ولفترة مسائية، وهناك فروع تعمل طوال أيام الأسبوع على مدار الـ 24 ساعة.

خطوات الإستعلام عن مواعيد بنك مصر

ويمكن لعملاء بنك مصر الإستعلام عن موعد عمل بنك مصر وفروعه القريبة منهم، وذلك من خلال زيارة أقرب فرع، أو الدخول عبر الرابط الآتي: www.banquemisr.com ، أو يمكنهم الاتصال على الرقم التالي: 19888.

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