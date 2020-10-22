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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

تعرف على فروع بنك مصر.. وأبرز الشركات التي أسسها خلال 100 عام

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:15 م
بنك مصر
بنك مصر
شيماء حسين
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100 عام على افتتاح بنك مصر حيث تم إنشائه عام 1920 على يد رجل الاقتصاد طلعت حرب لحل المشاكل المالية التي واجهتها مصر إبان الاحتلال البريطاني عن طريق جمع المدخرات القومية واستثمارها في مشروعات قومية تدر عائد للمدخر والدولة، ساهم البنك خلال الفترة من 1920 إلى 1960 في 26 شركة في المجالات الاقتصادية المختلفة (صناعة السينما، صناعة الغزل والنسيج، ..)، في التقرير التالي نرصد أبرز فروع بنك مصر وأبرز المشروعات التي يساهم فيها البنك.

عدد فروع بنك مصر

شيد بنك مصر أكثر من 626 فرعا تغطى جميع المحافظات داخل مصر وخارجها، حيث يمتلك البنك 5 أفرع في الإمارات العربية المتحدة و18 فرعا في لبنان، بالإضافة إلى الفروع في فرنسا وألمانيا، وإنشاء 32 فرعا إسلاميا، تقدم خدمات بنكية مميزة للمودعين، من سحب وإيداع وتحويل أموال بالإضافة إلى الخدمات البنكية الالكترونية وساهم البنك في كثير من المشروعات الحيوية التي تخدم الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، حيث يتعامل مع شركات متخصصة في مجال تمويل حافظة الأوراق المالية وتأسيس الشركات.

 

أبرز الشركات التي أسسها بنك مصر

أسس بنك مصر خلال  100 عام العديد من الشركات الناجحة والتي أثرت بشكل مباشر على الارتقاء بالاقتصاد المصري، أبرزها مطبعة مصر، مصر للنقل والملاحة، مصر حلوان للغزل والنسيج، مصر للغزل والنسيج، مصر للفنادق، مصر لحلج الأقطان، مصر للتمثيل والسينما (استوديو مصر)، مصر صباغي البيضا، مصر لتصدير الأقطان، مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، مصر للفنادق.

 

الخدمات التي يقدمها بنك مصر للعملاء

تقدم فروع بنك مصر العديد من الخدمات البنكية للعملاء أبرزها تأسيس شركات للغير وأخذ كافة الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات الرسمية، وزيادة أسهم رأس المال للشركات، الترويج للسندات لصالح الشركات والهيئات، إجراءات التسويق العقاري حيث يقوم البنك بإجراءات التصرفات العقارية والزراعية بيعا وشراء نيابة عن عملائه، إعداد دراسات جدوى للمشاريع لصالح العملاء مع مكاتب ذات خبره في مجال المشروعات، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للعملاء (On line banking)، حيث تتيح سهولة حركات حساباتهم عن طريق الانترنت.

 

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