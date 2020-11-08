بدء مؤتمر غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي لغرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لاستعراض المشهد الانتخابي لليوم الثاني بمحافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020.وقالت نشوي الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن غرفة عمليات التنسيقية بدأت أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت مرحلتها الثانية في الداخل أمس السبت، بـ 1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.وأضافت خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي، أنه سيتم استعراض سير العملية الانتخابية من خلال المتابعين من أمام اللجان الانتخابية فى المناطق المختلفة.